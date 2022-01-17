العراق: إخماد حريق بكلية الهندسة المستنصرية فى بغداد

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء العراقية "واع"، قالت المديرية فى بيانها، إن "حريقًا اندلع داخل المنظومة الكهربائية الرئيسة لكلية الهندسة التابعة للجامعة المستنصرية فى بغداد، حيث قطعت فرق الدفاع المدنى التيار الكهربائى ونفذت الاقتحام داخل غرفة المنظومة".
وأضاف البيان أن قوات الدفاع المدنى "أخمدت الحريق بدون تسجيل إصابات أو خسائر بشرية، مع تحجيم الأضرار المادية"، دون إشارة إلى حجم هذه الأضرار.
وأشار بيان قوات الدفاع المدنى العراقية، إلى أن "سبب الحادث كان عرضيًا، نتيجة الأحمال على المنظومة الكهربائية".
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