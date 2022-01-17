اليابان تبحث إجراءات جديدة لمواجهة كورونا

وكان وزير الصحة اليابانى شيجيوكى جوتو، أعلن أن اليابان ستخفض فترة العزل الحالية البالغة 14 يومًا إلى 10 أيام لأولئك المخالطين لأشخاص مصابين بسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا.
ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية عن تصريح جوتو، الذى لم يحدد متى سيتم تطبيق هذه التعديلات، أن الحكومة ستخفض أيضًا فترة العزل للعمال الأساسيين مثل ضباط الشرطة وعمال رعاية الأطفال والرعاية التمريضية إلى ستة أيام على الأقل.
وفيما يتعلق بالأطباء والممرضات الذين كانوا على اتصال وثيق بالمصابين بفيروس كورونا، فقد أخطرت وزارة الصحة والعمل بالفعل حكومات المقاطعات والحكومات المحلية بأنهم سيكونون قادرين على مواصلة العمل إذا كانت نتيجة اختبارهم سلبية كل يوم.
تأتى هذه الخطوة، التى تهدف إلى تقليل الاضطراب الاجتماعى ومنع إجهاد النظام الطبي، فى الوقت الذى تشير فيه الأبحاث إلى أن فترة حضانة سلالة أوميكرون أقصر من السلالات الآخرى للفيروس التاجي، لكن القرارات الأخيرة قد تغذى القلق العام بشأن الارتفاع المقلق الأخير فى عدد الإصابات فى البلاد، التى تشهد موجة سادسة من الوباء.
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