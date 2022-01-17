ميقاتى: لا تدخل بعمل القضاء., وأدعو لإظهار الحقيقة فى قضية مرفأ بيروت

جدة - نرمين السيد - أكد المكتب الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء اللبنانى نجيب ميقاتى، أن موقفه المعلن والثابت، هو أنه لا يتدخل فى عمل القضاء ويدعو إلى إحقاق الحق فى هذا الملف، وإظهار الحقيقة التى ينشدها الجميع فى التحقيقات بقضية انفجار ميناء بيروت البحرى.





جاء ذلك فى بيان صباح اليوم الإثنين، نفى فيه المكتب الإعلامى لميقاتى ما ورد فى إحدى الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، حول قيام ميقاتى بالطلب سرا من بعض الجهات التنسيق مع أهالى ضحايا ميناء انفجار بيروت البحرى، لتقديم دعاوى جديدة ضد قاضى التحقيق فى القضية طارق البيطار بسبب التمييز. وأوضح المكتب الإعلامى لميقاتى أن هذا الخبر عار من الصحة جملة وتفصيلا، ويندرج فى إطار ما وصفه المكتب بالحملة التى تقودها الصحيفة - "الأخبار" اللبنانية - منذ فترة على رئيس الحكومة.

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