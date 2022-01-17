“جامعة الكويت” تعلن موعد فتح رابط تقديم جامعة الكويت 2022 للتسجيل الإلكتروني أمام الطلاب

تقديم جامعة الكويت للفصل الدراسي الثاني 2022، من أهم الموضوعات التي تشغل بال ألاف الطلاب في الكويت من الكويتين والأجانب الذين يدرسون في الكويت، ومعرفة مواعيد التسجيل شيء هام للطلاب حتى يستطيعوا التسجيل بها وفق تعليمات إدارة القبول والتسجيل بالجامعة، والتي أعلن القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل بها أنه لن يتم تمديد فترة التقديم للجامعة وأن الفترة المحددة كافية للطلاب للتسجيل من خلالها، جاء ذالك عبر الحساب الرسمي للجامعة على موقع تويتر، ونحن من خلال موقع ثقفني سنقدم لكم روزنامة التسجيل الإلكتروني في الجامعة، حتى يتمكن الطلاب من معرفته للالتزام به.

رابط تقديم جامعة الكويت الفصل الثاني 2022

الدخول على الموقع الإلكتروني لجامعة الكويت .

. أو الدخول المباشر على رابط التسجيل والقبول في الجامعة.

أنقر على تسجيل الدخول من الصفحة الرئيسية لرابط الجامعة الإلكتروني.

سجل البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة لها ثم أضغط دخول سوف يتم نقلك لصفحة جديد.

أضغط منها على أيقونة تقديم طلب الالتحاف بالجامعة وسجل بياناتك المطلوبة بصورة صحيحة.

أضغط الموافقة على الأحكام العامة والشروط وبعدها قم بتسجيل رغباتك حسب مجموعك الدراسي.

أضغط على تأكيد البيانات المسجلة بعد أن تكون قد قمت بمراجعتها جيداً والتأكد من صحتها.

وأخيراً قم بطباعة أستمارة التقديم الإلكترونية وأحتفظ برقم الطلب للمراجعة مع إدارة الجامعة.

موعد تقديم جامعة الكويت 2022 الفصل الثاني

الطلبة الكويتين ومن أمهات كويتيات يبدأ التسجيل لهم من يوم السبت القادم الموافق 2022/01/22 ويستمر مفتوح حتى الإثنين الموافق يوم 2022/01/31 القادم. فئات القبول الأخرى من الطلاب سوف يتم فتح باب التسجيل لهم بداية من يوم 25 يناير الجاري 2022 ويستمر حتى يوم 31 من نفس الشهر شهر يناير.

نسب القبول بجامعة الكويت