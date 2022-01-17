اليابان تدين إطلاق كوريا الشمالية لصاروخين باليستيين

جدة - نرمين السيد - أدانت الحكومة اليابانية، أحدث تجربة صاروخية أجرتها كوريا الشمالية بإطلاق صاروخين باليستيين قصيرى المدى، باعتبارها "تهدد السلام والأمن فى بلدنا والمنطقة والمجتمع الدولى".





وقال وزير الدفاع اليابانى نوبو كيشى، وفق ما نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، اليوم الإثنين، إن طوكيو تعتقد بأن الصاروخين سقطا خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، وحلقا حوالى 300 كيلومتر إذا اتبعا المسار الطبيعى ووصلا إلى أقصى ارتفاع يبلغ حوالى 50 كيلومترًا.

وأضاف كبير أمناء مجلس الوزراء اليابانى هيروكازو ماتسونو، أن مثل هذه التجارب تهدد السلام والأمن فى بلدنا والمنطقة والمجتمع الدولي، قائلا إنه لم ترد تقارير عن وقوع أضرار حتى الآن.

وأوعز رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، للحكومة بتقديم معلومات دقيقة للشعب والتحقق من سلامة السفن والطائرات والاستعداد للاستجابة لأى تطور غير متوقع، وقال "إنه أمر مؤسف للغاية، قدمنا احتجاجا قويا إلى كوريا الشمالية ضد إطلاق الصواريخ".

وأوضح "يجب أن ندفع نقاشنا الأمنى بشكل مطرد، بما فى ذلك استراتيجية الأمن القومى"، فى إشارة إلى المبادئ التوجيهية الأمنية طويلة الأجل لليابان التى تهدف الحكومة إلى مراجعتها بحلول نهاية عام 2022.