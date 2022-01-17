عاصفة شتوية تقطع الكهرباء عن 235 ألف منزل شرق أمريكا

جدة - نرمين السيد - تعرضت مناطق شرق الولايات المتحدة لعاصفة شتوية كبرى، مصحوبة بثلوج وجليد، ما تسبب فى انقطاع الكهرباء عن 235 ألف شخص على الأقل، وسط توقعات بأن يستمر وصول العاصفة الثلجية إلى شرق كندا بحلول غد الثلاثاء، حسبما أفادت الأرصاد الجوية.





كما يستعد ملايين الأمريكيين لتساقط ثلوج كثيفة فى شرق الولايات المتحدة، مساء اليوم الإثنين، حيث ستصل العاصفة الشتوية الكبيرة إلى ذروتها مساءً، حسبما حذرت مصلحة الأرصاد الجوية. وأعلنت حاكم ولاية جورجيا، براين كيمب، حال الطوارئ فى ولايتى فيرجينيا وكارولاينا الشمالية.

كما حذرت مصلحة الأرصاد الجوية الوطنية، صباح أمس الأحد، من أن "عاصفة شتوية كبيرة ستضرب شرق الولايات المتحدة يومى الأحد والإثنين"، مؤكدة أن ارتفاع الثلوج سيصل إلى 30 سنتيمترًا، وتمتد فى المنطقة من تينيسى إلى جورجيا فى جنوب شرق البلاد، وصولا الى فيرمونت وولاية نيويورك فى الشمال الشرقى.

ومن المتوقع أن "تؤثر العاصفة بشدة على حركة النقل"، حيث يتسبب مزيج الثلج والجليد بوضع خطر للطرق.

ووفقا لقناة "ويزر تشانيل"، تأثرت ولاية فلوريدا فى جنوب شرق أمريكا، والمعتادة على أحوال جوية معتدلة فى هذا الوقت من العام، بشكل غير مباشر، حيث تسببت أعاصير عدة نجمت عن العاصفة الشتوية بأضرار فى الممتلكات، أمس الأحد.

فيما انقطع التيار الكهربائى عن أكثر من 200 ألف منزل أمريكى، أمس الأحد، منها 100 ألف منزل فى ولاية جورجيا التى بدت الأكثر تأثرًا بالعاصفة منذ صباح الأحد، حسبما ذكر الموقع المتخصص "باور آوتج".