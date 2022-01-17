أسعار النفط تواصل ارتفاعها وتتخطى 86 دولارا للبرميل

جدة - نرمين السيد - وبدأ خام "برنت" تداولات الأسبوع الجارى بارتفاع 0.36%، ليصل إلى 86.37 دولار للبرميل، فيما ارتفع الخام الأمريكى بنسبة 0.47%، ليصل إلى 83.69 دولار للبرميل.

وكانت العقود الآجلة لمزيج برنت أنهت جلسة تداول، يوم الجمعة الماضى، آخر جلسات الأسبوع الماضى، بارتفاع 1.59 دولار، بما يعادل 1.9%، لتسجل 86.06 دولارا للبرميل عند التسوية، وهو أعلى مستوى فى شهرين ونصف الشهر، مرتفعة 5.4% فى الأسبوع.

كما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط 1.70 دولار، بما يعادل 2.1% إلى 83.82 دولارا للبرميل، مسجلة ارتفاعًا 6.3% فى الأسبوع.

ويأتر ارتفاع أسعار النفط مدعوما بالمخاوف من احتمالات هجوم روسى على أوكرانيا المجاورة، حيث حشدت روسيا 100 ألف جندى على الحدود الأوكرانية، ونشرت صورا لتحرك قواتها.