كندا تحذر رعاياها من السفر غير الضرورى إلى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وذكرت الحكومة الكندية - فى بيان نقلته صحيفة "جلوبال تايمز" الكندية عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الإثنين - أن وزيرة الخارجية ميلانى جولى ستزور كييف الأسبوع المقبل، لتأكيد دعم كندا لسيادة أوكرانيا.

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