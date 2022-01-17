الصحة العالمية: كوفاكس يقود أكبر عملية إمداد للقاحات بنحو مليار جرعة

جدة - نرمين السيد - أكدت منظمة الصحة العالمية أن مرفق كوفاكس، يقود جنبا إلى جنب مع الشركاء، أكبر عملية شراء وإمداد للقاحات فى التاريخ، حيث تم إيصال هذه اللقاحات إلى 144 دولة حتى الآن، وتمكن من تسليم مليار جرعة من لقاحات كوفيد-19، فى خطوة وصفتها المنظمة بأنها "معلم بارز".





وذكرت المنظمة - فى بيان وفق مركز إعلام الأمم المتحدة - أن 36 دولة استطاعت تطعيم أقل من 10 % من سكانها، فيما قامت 88 دولة بتطعيم أقل من 40 %من سكانها، وشكل احتكار اللقاحات فى البلدان الغنية عقبة أمام طموح كوفاكس، وصاحب ذلك تفش كارثى أدى إلى إغلاق الحدود وتوقف خطوط الإمداد، كما أدى عدم تقاسم التراخيص والتكنولوجيا والمعرفة من قبل شركات الأدوية إلى عدم استخدام القدرة التصنيعية. وأضافت الصحة العالمية أن الوقت قد حان بالنسبة لجميع المواطنين لمطالبة الحكومات وشركات الأدوية، بمشاركة الأدوات الصحية على مستوى العالم، ووضع حد لدورات الموت والدمار التى يسببها هذا المرض، والحد من المتغيرات الجديدة ودفع الانتعاش الاقتصادى العالمى. يُشار إلى أن مرفق كوفاكس يعمل مع الحكومات والمصنعين والشركاء لضمان أنه عندما تتلقى البلدان اللقاحات، يمكنها نقلها إلى الناس بسرعة، ويمثل مرفق كوفاكس ركيزة لمسرّع الإتاحة وفى الوقت نفسه، تدعم هذه الركيزة بناء قدرات التصنيع وشراء الإمدادات مسبقا.

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