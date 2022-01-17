نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 لتكن من بين الفائزين بأكثر من 3500000 دولار مع مصطفى الأغا في المقال التالي

عمر شويل - جدة تستطيع الآن وبكل سهولة الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 لتربح الكثير من الأموال في أكبر موسم منذ أن بدأت هذه المسابقة في الانتشار، حيث سيتم العمل على توزيع على جميع المتسابقين أكثر من ثلاث ملايين ونصف المليون لأكثر من شخص حيث لديك فرص عديدة للفوز عن طريق الاتصال على الأرقام وإرسال العديد من الرسائل التي تحتوى على رموز معينة سنحرص على القيام بوضعها لكم خلال هذا التقرير عليك فقط المتابعة لتحص على تفاصيل أكثر.

مسابقة الحلم 2022

هي من أحد المسابقات الشهيرة داخل جميع البلدان العربية والأجنبية حرصت قناة MBC على القيام بإنشائها بسبب إقراح العديد من الأشخاص وتغير حياتهم إلى الأفضل، واشتهرت بسبب مصطفى الأغا الذي أضاف للمسابقة الكثير من روح المنافسة والتحدي، حتى يتمكن أكبر عدد من الأشخاص بالذهاب والحصول على جوائز هذه المسابقة عبر السحب المباشر الذي يحدث بين الفترة والأخرى وتعرف الآن على الخطوات.

خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم

يمكنك الآن الاشتراك بكل سهولة في مسابقة الحلم 2022 عند القيام بهذه الخطوات بالترتيب لكي تحظى بفرصة الفوز عن غيرك:

تقوم بإرسال كلمة حلم أو dream أو reve عبر الرسائل النصية القصيرة SMS.

ستحرص القناة القائمة على المسابقة على القيام بإرسال رسالة بها سؤال.

يجب أن تقوم بالرد عليه، ويمكنك الإجابة على العديد من الأسئلة لكي تحظى بفرصة أكثر عن غيرك.

عليك أن تعرف أن ثمن الرسالة حسب البلد الذي توجد بها، لذلك احرص على شحن رصيدك قبل التقدم إلى المسابقة.

عن الانتهاء من عملية الرد على الإجابات ستدخل في عملية السحب المباشر في المسابقة.

أرقام الاشتراك داخل المسابقة

إليك الآن أرقام الاشتراك لبعض البلدان العربية، ويمكنك أن لا تقوم بالبحث كثيرًا وهذا لأن هناك رقم موحد لجميع البلدان وهو 0088216101092 GSM فقط قم بإرسال كود حلم ومثيلتها من اللغات التي سبق وذكرنها، وانتظر السحب لتكون من ضمن الحاصلين على ما يزيد عن 3500000 دولار التي تعد من أكبر وأهم المسابقات داخل العالم العربي، لذلك احرص فقط على الحصول على رقم المسابقة في بلدك إذا كنت لا تريد استخدام الرقم الموحد لتحقق حلمك.

اسرع الآن وشارك ولا تضيع عليك الفرقة