رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول madrasati 1443هـ لطلاب الابتدائي

رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول التي تعتبر من أهم المؤسسات التعليمية في المملكة العربية السعودية، وذلك لتوافر العديد من الأدوات التعليمية وتضم ​​العديد من الملفات الهامة للطلاب أثناء دراستهم وهي نظام إدارة تعلم مرتبط بوزارة التربية والتعليم السعودية، ويحتوي على مواد وفيديوهات التعليم الإلكتروني. تم إنشاء المنصة لتلبية الأهداف التعليمية للبرامج والدورات، وكذلك لإدارة اكتساب المهارات والقيم والمعرفة من قبل الطلاب والطلاب من أجل التوافق مع المتطلبات الرقمية الحالية والمستقبلية.

منصة مدرستي تسجيل الدخول 1443ه

مع بداية الفصل الدراسي الثاني، أصبحت أهمية الانضمام إلى منصة مدرستي واضحة من أجل الاستفادة الكاملة من النظام الأساسي للمدرسة، يجب على الطلاب أولاً الحصول على اسم مستخدم وكلمة مرور للوصول إلى النظام الأساسي لمدرستي، والذي يمكن القيام به باتباع الخطوات التالية:

الاتصال بمنصة مدرستي التعليمية الرسمية انقر فوق العودة إلى المدرسة لبدء تسجيل جديد ، انتقل إلى أعلى القائمة الرئيسية وحدد تسجيل جديد. أدخل رقم إقامتك أو معرفك. أدخل رقم الهاتف المحمول الخاص بك. أدخل رمز التحقق. حدد تحقق من القائمة المنسدلة. في رسالة نصية على هاتفك ، ستتلقى رمز التحقق. أدخله في المكان المناسب واضغط على زر الفحص. تم التحقق من البيانات من منصتي التعليمية. بعد ذلك ، للحصول على إرشادات عامة انتقل إلى حساب Microsoft للعاملين في مجال التعليم والطلاب. إذا كانت الطالبة أما، فانقر فوق حساب Microsoft الخاص بأطفال والدتي. أدخل اسم المستخدم الذي أعطيت لك. بعد ذلك ، أدخل كلمة المرور الخاصة بك. أكمل هذا إجراء الاتصال بمنصتي التعليمية.

رقم الدعم الفني لمنصة مدرستي المجاني

تعد منصة مدرستي هي مركز المساعدة الفنية الأول للطلاب والطالبات للوصول إلى منصة مدرستي، وقد أعلنت المنصة الإلكترونية للمدرسة عن توفر خدمة المساعدة الفنية للطلاب والطلاب من المملكة العربية السعودية ، حيث يمكن للطلاب طلبها. المساعدة في حالة وجود صعوبات فنية أو معوقات باستخدام القنوات المتاحة.

موقع منصة مدرستي التعليمية.

920033988 هو رقم المساعدة الفنية.

نظام المحادثة الفورية لروبوتات الدردشة.

التواصل مباشرة مع إدارة المدرسة.

خطوات استرجاع بيانات دخول الطلاب لمنصة مدرستي

يمكن لأولياء الأمور بسهولة استرجاع بيانات تسجيل أبنائهم على المنصة التعليمية مدرستي باتباع بضع خطوات على تطبيق توكلنا الرسمي، حيث تتوفر بيانات الاتصال لطلاب مدرستي على توكلنا، وخطوات استرداد بيانات الاتصال للطالب هي كالتالي :