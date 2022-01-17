لجنة العدالة: سجون العراق تضم ألفى داعشى متورطين فى إبادة الإيزيديين

وفى تصريحات لصحيفة "الصباح" الحكومية فى العراق، اليوم الإثنين، قال جميل محسن، إن هناك "قرابة ألفى إرهابى داعشى فى السجون العراقية متورطين بإرتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الإيزيديين والمكونات الأخرى".
وأضاف رئيس لجنة العدالة الدولية: "هؤلاء المجرمين لم يسلموا إلى المحاكم الدولية لإدانتهم بهذه الجرائم، نظرًا لخلو القانون العراقى من أى نص يجرم فعل الإبادة"، موضحا أنهم "يحاكمون وفق قانون الإرهاب العراقى، مما يؤثر فى القضية الإيزيدية".
وتابع: "اللجنة تعمل على فتح ملف الإيزيديين فى المحكمة الجنائية الدولية، وأن نتائج القضية الإيزيدية قد تطول لأكثر من سنتين لكون جرائم الإبادة معقدة"، لافتا إلى أن هناك نحو "ثلاثة آلاف أيزيدى مجهولى المصير من دون وجود أى تحرك من الجهود الدولية أو الحكومية، وربما يكونوا موجودين فى بعض المدن العراقية والدول ومخيم الهول الذى تسيطر عليه قوات سوريا الديمقراطية قسد، التى لايزال لديها حتى الآن 11 ألف من داعش، ولم يسلموا إلى المحاكم الدولية".
وفى منتصف عام 2014، اقتحم إرهابيو تنظيم داعش قضاء سنجار فى محافظة نينوى، بعد سقوط المحافظة بيد التنظيم، وارتكبوا فيها جرائم إبادة جماعية من قتل وتهجير واغتصاب ضد المدنيين الإيزيديين.
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