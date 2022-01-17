الكرملين: لن نتأثر بالعقوبات الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وقال بيسكوف، فى تصريحات صحفية نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، "بالطبع، هذا خارج عن فهمنا"، فى إشارة إلى بعض المقترحات الأمريكية الأخيرة التى تدعو إلى فرض عقوبات على القيادة الروسية.

وأضاف: "من المحتمل أن يؤدى هذا النوع من العقوبات إلى وقف أى علاقات بين بلدينا، وهو ما لن يفيد موسكو أو واشنطن، وسيكون خطأ كبيرا"، مؤكداً بأن بلاده "لا تخشى العقوبات".

وتابع: "إننا نحاول إلى حد ما الاستفادة منها فى تطوير اقتصادنا المحلى وإنتاجنا المحلى، فنحن كبار نوعا ما ومكتفون ذاتيا تماما لذا، فإننا لن نتأثر من هذه العقوبات".

يُشار إلى أن مجموعة من المشرعين الديمقراطيين بقيادة السناتور بوب مينينديز، تقدموا يوم الأربعاء الماضى، بمشروع قانون إلى مجلس الشيوخ الأمريكى بشأن فرض عقوبات جديدة على روسيا إذا تصاعدت التوترات حول أوكرانيا، بما يتضمن من بين أمور أخرى، فرض عقوبات ضد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء، ووزارة الخارجية والدفاع ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، وأعضاء آخرين فى القيادة العسكرية، بالإضافة إلى ذلك، تضمنت المقترحات فرض تدابير تقييدية على خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2.