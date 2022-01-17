انفجار 3 صهاريج نقل محروقات بترولية بأبوظبى

جدة - نرمين السيد - وبحسب الشرطة، فأن هناك حريق بسيط أيضا فى منطقة الإنشاءات الجديدة بمطار أبو ظبى، مشيرة إلى أنه لا توجد أى أضرار أخرى.

وتشير التحقيقات الأولية إلى رصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل أن تكون لطائرات بدون طيار "درون" وقعتا فى المنطقتين قد تكونان تسببتا فى الانفجار والحريق، وتم إرسال جهات الاختصاص وجارى التعامل مع الحريق.