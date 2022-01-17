الإكوادور تغلق المدارس وتعلن حالة التأهب الحمراء

جدة - نرمين السيد - وتنطبق حالة التأهب الحمراء على 193 مقاطعة من أصل 221 مقاطعة فى الإكوادور، بما فى ذلك المراكز السكانية الرئيسية مثل كيتو وجواياكيل. كما أعلنت الدولة الواقعة فى أمريكا الجنوبية إغلاق المدارس حتى 21 يناير الجارى.

وحسبما نقلت التقارير، قال نائب وزير الصحة، خوسيه رواليس، فى تصريحات صحفية، إن الإصابات اليومية ارتفعت من 4 آلاف حالة فى أسبوع عيد الميلاد إلى أكثر من 42 ألفا فى الأسبوع الثانى من شهر يناير الجارى.

وأضاف رواليس: "هذا العدد من الإصابات هو الأعلى الذى سجلناه منذ بداية الجائحة"، معللا ذلك الارتفاع بانتشار المتحور أوميكرون، إضافة إلى الاحتفالات الأخيرة بعيد الميلاد ورأس السنة.

وسجلت الإكوادور 614 ألف إصابة، و34200 وفاة بفيروس كورونا من بين عدد سكانها البالغ 17.7 مليون نسمة، حسبما تشير الإحصاء الرسمية.