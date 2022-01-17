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عمر شويل - جدة تسعيرة البنزين الجديدة من ارامكو أعلنت شركة أرامكو للنفط بالسعودية مساء الاثنين 10 يناير عن مراجعتها أسعار الوقود الجديدة لشهر يناير، وتم الزأم جميع المواطنين والمواطنات بالمملكة العربية السعودية الالتزام بتطبيق أسعار البنزين الجديدة، اعتباراً من يوم الثلاثاء 11 يناير بكافة الأسواق المحلية للمملكة، وتعد الأسعار المحلية لمنتجات الطاقة في المملكة العربية السعودية قابلة للتغيير ارتفاعا وانخفاضا، تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة العربية السعودية إلى الأسواق العالمية، هذا وتنصح شركة أرامكو دائماً المواطنين باستخدام الوقود المناسب للسيارات الخاصة بهم، على أن بنزين 91 مناسب مع معظم السيارات الحديثة الموجودة في المملكة، يتم ربط الأسعار مع الأسعار العالمية والتي يتم التعامل بها في مختلف دول العالم، والتي تشهد انخفاض وارتفاع بناء على سياسة العرض والطلب، حيث يتم تحديد الأسعار بشكل شهري ويتم تطبيقها في مختلف محطات الوقود، ويعد البنزين خدمة لا يستغنى عنها جميع المواطنين كخطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء.

تسعيرة البنزين الجديدة من ارامكو في السعودية

توافر وقود البنزين بنوعيه ٩١ و٩٥، لتلبية احتياجات جميع السيارات التي تعمل بالبنزين والمباعة في المملكة، كما يتوافر أيضًا وقود الديزل ذو الجودة العالية للشاحنات والمركبات الأخرى. ولضمان جودة الوقود طوال دورة إنتاجه من المصدر وحتى وصوله إلى خزان العملاء، يخضع الوقود لاختبارات عديدة وتصدر بشأنه الشهادات:

سعر البنزين 91 بـ 2.18 ريال سعودي. أما سعر البنزين 95 بـ 2.33 ريال سعودي. بينما جاء سعر الكيروسين بـ 0.70 ريال سعودي. سعر غاز البترول المسال بـ 0.75 ريال سعودي للتر الواحد سعر الديزل بـ 0.63 ريال سعودي.

وقد شددت وزارة التجارة على جميع المحطات بيع المحروقات بضرورة الالتزام بالتسعيرات الجديدة المحددة من قبل شركة أرامكو، مؤكدة أنه يوجد هيئة رقابية على أرض الميدان تتفقد الأسعار بجميع مناطق المملكة.

كيفية اختيار الوقود المناسب للسيارات

يعد بنزين ٩٥ الخيار الأمثل للسيارات ذات الأداء العالي، فإذا لم تكن متأكدًا من الوقود المناسب لسيارتك، يفضل الرجوع إلى دليل المالك للسيارة أو الاستفسار من الوكيل عن نوع الوقود المناسب، وفي بعض الأحيان يتم وضع ملصق بنوع البنزين المناسب لسيارتك داخل غطاء خزان الوقود، وفي معظم الأحوال، لن تستفيد المركبة من استخدام وقود ذي رقم أوكتان أعلى من الموصى به في دليل المالك ذلك يعني أنه باستثناء السيارات ذات الأداء العالي.