نتائج قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2022 وجميع المباريات

أقيمت الحفل الخاص بقرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2022 صباح اليوم الاثنين 17 يناير في العاصمة الماليزية كوالالمبور، في النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا، تم تقسيم 40 ناديًا إلى 10 مجموعات، مع تحديد 33 ناديًا بالفعل ، وانضمام 7 أندية من الدور التمهيدي إليها، فقد زاد عدد الفرق المتنافسة في دوري أبطال آسيا عن النسخة السابق ، حيث تضم منطقتي غرب آسيا وشرق آسيا الآن خمس مجموعات، لكل منها أربعة أندية ، ويتأهل الفائز من كل مجموعة إلى دور الستة عشر. مع المراكز الثلاثة الأولى.

نتائج قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2022

نتائج عن القرعة مجموعات متوازنة توزعت على النحو التالي:

المجموعات الغرب

المجموعة الأولى: الهلال السعودي ، الريان القطري ، الاستقلال الطاجيكي ، الفائز من مباراة الشارقة الإماراتي ، الزوراء العراقي.

المجموعة الثانية: الجزيرة الإماراتية – الشباب السعودي – مدينة مومباي الهندية – القوات الجوية العراقية

المجموعة الثالثة: فولاد الإيراني ، شباب الأهلي الإماراتي ، أهل تركمانستان ، والغرافة القطري.

المجموعة الرابعة: الدحيل القطري – أصفهان الإيراني سيباهان – باختاكور الأوزبكي – الفائز بالتعاون السعودي والجيش القطري.

المجموعة الخامسة: السد (قطر) – الفيصلي (السعودية) – الوحدات (الأردن) – الفائز بلقب كأس الإمارات بين بني ياس وناساف (أوزبكستان).

مجموعات الشرق

شاندونغ تايشان من الصين vs. أوراوا ريد دايموندز أوف اليابان vs. ليون سيتي بحارة سنغافورة – الفائز بالمباراة الرابعة بالدوري التمهيدي

باثوم يونايتد التايلاندي – جيونام دراغونز من كوريا الجنوبية – مدينة الفلبين المتحدة – ملبورن سيتي الأسترالية يشكلون المجموعة السابعة.

الكوري الجنوبي جيونبوك هيونداي موتورز – يوكوهاما جزء من المجموعة الثامنة. فاز الياباني مارينوس على الفيتنامي هوانج آنه جيا لاي في الجولة الأولى من الدور التمهيدي.

كاواساكي فرونتال اليابان ضد. قوانغتشو الصين vs. ماليزيا جوهور دار التعظيم – الفائز بالدور التمهيدي.

شنغهاي الصيني – شيانغراي يونايتد التايلاندي – كيتشي هونج كونج – الفائز في مباراتين من الدور التمهيدي

يصعد قائد كل مجموع ، بالإضافة إلى أفضل ثلاثة من الفائزين بالمركز الثاني من كل منطقة ، إلى الجولة التالية، كان نادي الهلال السعودي قد فاز بلقب دوري أبطال آسيا في أحدث نسخة.