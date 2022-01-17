جدة - نرمين السيد - وذكر ليفى فى تصريح، نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: إن وزراء الخارجية الأوروبيين اتفقوا خلال اجتماع غير رسمى فى بريست الأسبوع الماضى، على نقاط رئيسية تتعلق بالموقف الأوروبى المشترك بشأن الحشد العسكرى الروسى على الحدود مع أوكرانيا ومطالب موسكو بضمانات أمنية.
وأشار إلى أن موقف أوروبا الجلى والخالى من الغموض هو أن أوروبا مستعدة لمناقشة كل هذه القضايا مع روسيا مع احترام قيمها وسيادتها.
وفى سياق متصل، أعلن السفير الفرنسى أن باريس وبرلين تعتبران تنفيذ اتفاقيات "مينسك" الحل الوحيد للصراع فى دونباس، وتوجهان الجهود من أجل ذلك فى إطار صيغة نورماندى.
وأوضح أن فرنسا وألمانيا فى هذه المسألة "اتفاقيات مينسك" توجهان جهودهما ضمن "صيغة نورماندى" إلى تنفيذها الكامل، فهى تظل القاعدة الوحيدة لحل النزاع فى دونباس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فرنسا: أوروبا مستعدة لمناقشة الضمانات الأمنية مع روسيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.