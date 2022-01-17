فرنسا: أوروبا مستعدة لمناقشة الضمانات الأمنية مع روسيا

جدة - نرمين السيد - وذكر ليفى فى تصريح، نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: إن وزراء الخارجية الأوروبيين اتفقوا خلال اجتماع غير رسمى فى بريست الأسبوع الماضى، على نقاط رئيسية تتعلق بالموقف الأوروبى المشترك بشأن الحشد العسكرى الروسى على الحدود مع أوكرانيا ومطالب موسكو بضمانات أمنية.

وأشار إلى أن موقف أوروبا الجلى والخالى من الغموض هو أن أوروبا مستعدة لمناقشة كل هذه القضايا مع روسيا مع احترام قيمها وسيادتها.

وفى سياق متصل، أعلن السفير الفرنسى أن باريس وبرلين تعتبران تنفيذ اتفاقيات "مينسك" الحل الوحيد للصراع فى دونباس، وتوجهان الجهود من أجل ذلك فى إطار صيغة نورماندى.

وأوضح أن فرنسا وألمانيا فى هذه المسألة "اتفاقيات مينسك" توجهان جهودهما ضمن "صيغة نورماندى" إلى تنفيذها الكامل، فهى تظل القاعدة الوحيدة لحل النزاع فى دونباس.