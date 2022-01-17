الإمارات: السيطرة بشكل كامل على الحريقين بالمصفح ومطار أبو ظبى

جدة - نرمين السيد - وقالت قناة "العربية" الإخبارية، إن الحريق بمنطقة الإنشاءات الجديدة بمطار أبو ظبى لم يؤثر على حركة الطيران. ووفقا لشرطة أبو ظبى، فأن مسيرات قد تكون وراء الانفجار بالمصفح والحريق بمنطقة إنشاءات بالمطار.

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