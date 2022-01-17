التحالف العربى: رصدنا تصعيدا عدائيا باستخدام مسيرات من قبل الحوثيين

جدة - نرمين السيد - أعلنت قوات التحالف العربى، أنه تم رصد ومتابعة تصعيدا عدائيا باستخدام مسيرات من قبل ميليشيا الحوثى، مشيرة إلى أن عدد من المسيرات المفخخة انطلقت من مطار صنعاء الدولى.





وكانت قوات التحالف العربى، قد أعلنت أمس، تنفيذ 45 استهدافا ضد ميليشيا الحوثى فى محافظة مأرب، مشيرة إلى أن الاستهدافات دمرت 17 آلية عسكرية للحوثيين وقتلت أكثر من 220 عنصرا. كما أعلنت أيضا تنفيذ 19 استهدافا ضد الميليشيا فى محافظة البيضاء، دمرت بها 13 آلية عسكرية للحوثيين وقتلت أكثر من 60 عنصرا، بحسب قناة "العربية" الإخبارية.

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