نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تكثيف وتطويل الرموش والحواجب في أسرع وقت فقط ضعيها ربع ساعة على الشعر الخفيف في المقال التالي

عمر شويل - جدة تكثيف وتطويل الرموش والحواجب يوجد الكثير من الفتيات التي تعاني من وجود فراغات بالحواجب وخفة الرموش وهذا يزعجهم كثيراً ويجعلهم يلجئون إلى استخدام مستحضرات التجميل الذي يظهر الحواجب أثقل وتركيب الرموش الذي يعطي نفس المظهر، ولكن معالجة المشكلة يكون أفضل بكثير من ذلك، فعليك بالاعتماد على المكونات الطبيعية التي تكون موجودة بالفعل في منزلك وتمنحك النتائج المطلوبة، ونحن سوف نقدم لك اليوم المكون العجيب لتكثيف الحواجب والرموش طبيعياً.

تطويل الرموش والحواجب

يوجد طرق ومكونات عدة لتطويل وتكثيف الرموش والحواجب سوف نقدمه لك في هذا الموضوع.

جل الألوفيرا وزيت اللوز الحلو:

كل مكون منهم يحتوي على عناصر طبيعية مهمة جداً ويمكن الحصول على الفوائد الموجودة بداخله عن طريق خلط ملعقة من زيت اللوز مع ملعقة من جل الألوفيرا وقلبيهم جيداً مع بعضهم ثم استخدمي فرشاة ماسكارا قديمة ولكن تكون نظيفة واغمريها في الخليط وابدئي في تمشيط الحواجب والرموش به، يترك عليهم حتى يجف وبعدها ينظف بالماء الفاتر واستمري على استخدام الخليط حتى تحصلين على النتائج المطلوبة.

زيت الخروع لتكثيف الشعر

من الزيوت الطبيعية المعروفة بأنها تستخدم في كثير من الأمور الجمالية كثل تحسين حالة صحة الشعر والرموش والحواجب فهو يزيد من كثافتهم وتسرع من نمو الشعر، فقط قومي بمسح الحواجب والرموش بواسطة قطعة من القطن المغمورة في زيت الخروع وانتظري قليل من الوقت ثم يتم تنظيفها بالماء الفاتر.

زيت جوز الهند لتطويل الرموش

يعتبر زيت جوز الهند من أشهر أنواع الزيوت المستخدمة في معالجة الشعر فهو يساهم في إسراع عملية نمو الشعر وتعزيزها وتقويتها، ويمكن أن يستخدم في تكثيف وتطويل الرموش بطريق سهلة جداً فقط يتم وضع فرشاة ماسكار في قليل من زيت جوز الهند أو يمكن استعمال قطعة نظيفة من القطن ومرريها على الرموش والحواجب.