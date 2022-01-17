هام وعاجل.. لينك تسجيل جامعة الكويت للطلبة المقيدين للفصل الدراسي الثاني 2021/2022

نستعرض لكم عبر ثقفني، رابط وموقع تسجيل جامعة الكويت، وذلك للطلاب المقيدين الراغبين في التسجيل للفصل الدراسي الثاني 2021/2022 بجامعة الكويت، حيث أكدت عمادة القبول والتسجيل في جامعة الكويت بأن اليوم الإثنين 17 يناير 2022 هو موعد بدء عملية التسجيل للطلاب والطالبات، وفي تغريدة نشرها الدكتور مشعل الغربللي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال فيها بأنه سيتم إلغاء تسجيل الطلبة غير المستوفين للشروط ومتطلبات المقررات وقوائم الانتظار، ويمكن الآن للطلاب التسجيل إلكترونيا من خلال موقع جامعة الكويت، وفي السطور التالية ننشر لكم التفاصيل والخطوات اللازمة والضرورية للتسجيل.

موعد التسجيل في جامعة الكويت 2021/2022

أعلنت جامعة الكويت القبول والتسجيل، عن بدء استقبال تقديم طلبات الالتحاق في الجامعة للفصل الدراسي الثاني 2022/2021، وذلك بعد أن نشرت الجامعة نسب القبول في كافة الكليات المتوفرة فيها، ويستطيع الطلاب والطالبات الأجانب التسجيل في الجامعة اعتبارا من تاريخ 25 يناير 2022 ويبقى باب التسجيل مفتوحا لمدة 6 أيام لتاريخ 31 يناير 2022، وفيما يتعلق بالطلاب الكويتين، يفتتح باب التسجيل اعتبارا من تاريخ 22 يناير 2022، وتستمر فترة التسجيل لغاير 31 يناير الجاري، ويجدر على جميع الطلبة الذي قد استكملوا شروط الالتحاق بالجامعة مراجعة صالة القبول والتسجيل في الحرم الجامعي، ويجب أن يحضر الطالب معه شهادة الثانوية الأصلية والبطاقة المدنية ودليل القبول وجميع المستندات المطلوبة.

طلبات تسجيل جامعة الكويت

يتسائل العديد من الطلاب الذين يرغبون في تسجيل الطلبات الإلكترونية في جامعة الكويت، عن طريقة تقديم طلب الالتحاق والتسجيل في جامعة الكويت، ونوفر لكم كافة الخطوات اللازمة والضرورية من أجل تقديم طلب الإلتحاق والدراسة في الجامعة، فقط كل ما عليكم هو اتباع الخطوات التي نوفرها لكم خطوة بخطوة، كما يجب عند التسجيل التأكيد من جميع البيانات والمعلومات المدخلة حتى يتم التسجيل بشكل صحيح، وفي حالة كان لديكم أي استفسار يمكن لكم الاستفسار من خلال (24813132، 24845839) ورقم الفاكس الخاص بالجامعة هو (24848648).