نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أثبات حضور منصة مدرستي خطوات التسجيل في منصة مدرستي للطلاب العودة الحضورية في المقال التالي
عمر شويل - جدة أثبات حضور منصة مدرستي من الأمر الهام في الوقت الحالي لكافة الطلاب داخل المملكة العربية السعودية . بعد أن دعت وزارة التربية والتعليم لضرورة التسجيل في منصة مدرستي لكي ما يتم إثبات حضور الطلاب . وذلك من خلال رابط مدرستي وأتباع خطوات التسجيل في منصة مدرستي للطلاب . عبر الأيقونة المخصصة لذلك من خلال رابط منصة مدرستي الرسمي كما من الضروري أن يتم عبر منصة مدرستي التسجيل لكافة الطلاب . لكي ما يتم تطبيق نظام العودة إلي المدارس وذلك بعد أن تم التوضيح من الوزارة . حقيقة أيقاف منصة مدرستي بعد نظام العودة الحضورية . كما من خلال مقال اليوم سنتعرف علي تفاصيل التصريحات الخاصة الصادرة بشأن العودة إلي المدارس وما تم بشأن أيقاف منصة مدرستي من عدمه .
أثبات حضور منصة مدرستي وحقيقة أمر أيقاف منصة مدرستي داخل السعودية
دعت وزارة التربية والتعليم داخل المملكة العربية السعودية لضرورة أثبات حضور منصة مدرستي . وذلك بعد أن أنتشر أخبار عبر مواقع التواصل بأن تم أيقاف منصة مدرستي و التسجيل في منصة مدرستي . كما صرحت الوزارة بأن تلك الأخبار عارية من الصحة تماماً ويجب علي كافة الطلاب تسجيل الحضور عبر رابط منصة مدرستي الرسمي . بجانب أن الوزارة تحدثت بأن منصة مدرستي لن يتم إيقافها ولذلك ترتب عليها قرار الدعوة للعودة إلي المدارس . وذلك القرار في العودة للمدارس يشمل كلاً من مرحلتي رياض الأطفال والابتدائي . كذلك بجانب تصريحات أخري خاصة بالعودة للمدارس من خلال منصة madrasati سيكون يوم 23 يناير الجاري .
أثبات حضور منصة مدرستي والإجراءات التي تم اتخاذها من وزارة التربية والتعليم
بعد أن تمت الدعوة من الوزارة في شأن التسجيل في منصة مدرستي كذلك نوهت عن الإجراءات التالية :-
- تم الفصح علي رابط منصة مدرستي بأن علي كافة الإداريين وأيضاً المعلمين في كافة مدارس السعودية . بأن يكونوا قد حصلوا علي لقاح الفيروس بجرعاته المختلفة .
- كما بجانب ذلك تم التصريح علي منصة مدرستي بأن كل من الفئات المشار لها أذأ لم تكن محصنة تمنع من دخول المدارس .
- كذلك من الضروري علي كافة الطلاب داخل المدارس في حالة العودة للمدارس يجب أن يلتزموا بالتباعد والإجراءات الوقائية .
المواعيد المعلنة في شأن العودة إلي المدارس من وزارة التربية والتعليم
من خلال التسجيل في منصة مدرستي يتم التعرف علي التواريخ المعلنة في شأن العودة إلي المدارس وهي كالتالي :-
- كافة الطلاب داخل السعودية سيكون العودة إلي المدارس بدايةً من تاريخ 16 يناير الجاري .
- كذلك بجانب الحصول علي الإجازة المطولة سيكون في يوم 2 من شهر فبراير القادم .
- بجانب التصريح علي منصة مدرستي بأن إجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني ستكون يوم 10 فبراير القادم .
- أما عن بدء الفصل الدراسي الثالث سوف يكون يوم 20 من شهر مارس القادم .
- كما أن التصريح علي رابط منصة مدرستي عن إجازة عيد الفطر ستكون يوم 25 من شهر أبريل القادم .
- كذلك ستكون العودة إلي المدارس بعد أجازة عيد الفطر ستكون يوم 8 من شهر مايو .
- سوف تكون إجازة أسبوع مطولة تحددت من الوزارة يوم 25 من شهر مايو القادم .
- كما أن إجازة نهاية العام المعلنة علي منصة مدرستي ستكون من يوم 30 يونيو القادم .
- كافة التواريخ المعلنة بجانب ضرورة تسجيل أثبات حضور منصة مدرستي أولاً لمعرفة كافة التفاصيل المعلنة .
خطوات التسجيل في منصة مدرستي للطلاب وإمكانية استرجاع البيانات
يكون أثبات حضور منصة مدرستي من خلال الرابط الرسمي الخاص بالموقع . ذلك بجانب التسجيل عبر تطبيق توكلنا كالآتي :-
- يتم تسجيل الدخول علي رابط منصة مدرستي أو تطبيق توكلنا كبداية خطوات التسجيل .
- كما يتم اختيار قائمة خدمات منصة مدرستي من الصفحة الرئيسية .
- كذلك بجانب ضرورة الدخول علي قائمة العودة إلي المدارس .
- بعد الخطوات السابقة علي منصة مدرستي أو تطبيق توكلنا يتم الضغط علي إرسال كلمة المرور .
- بكلمة المرور المرسلة يتم الدخول منصة مدرستي وتحديد البيانات المرغوب استرجاعها .
- كما بعد ذلك يتم الضغط علي كلمة “إرسال” ومن ثم ترسل رسالة علي الهاتف تحتوي علي كافة البيانات المرغوب . استرجاعها علي منصة مدرستي وذلك بعد تسجيل كلمة المرور المرسلة .
كيفية وخطوات أثبات حضور منصة مدرستي
- في بداية الخطوات يتم تسجيل الدخول علي الموقع الرسمي لمنصة مدرستي .
- كما من الضروري عبر الصفحة الرئيسية تحديد قائمة “حساب مايكروسوفت” .
- يجب تسجيل كافة البيانات الخاصة بالطالب كما هو مطلوب علي موقع منصة مدرستي .
- عبر القائمة الجانبية في صفحة منصة مدرستي الرئيسية يتم اختيار قائمة “جدولي” .
- كذلك يتم أثبات حضور منصة مدرستي عبر تحديد “اسم الدرس المرغوب” ومن ثم الضغط علي “حضور الدرس” .
منصة مدرستي تقدم كافة الخدمات المختلفة عبر أرقام الدعم الفني
- خدمات منصة مدرستي يتم الرد علي ما تشمله أو أي استفسار عبر رقم الخط الساخن الخاص بالدعم 320033988 .
- كما أنه تم تخصيص رقم مجاني خاص بمنصة مدرستي وهو رقم 80012999999 .
- كذلك تم تخصيص رقم خدمة عملاء منصة مدرستي علي مدار الساعة وهو رقم 19996 .
أثبات حضور منصة مدرستي التي دعت لها وزارة التربية والتعليم داخل المملكة العربية السعودية . وذلك بعد أن تم تداول أخبار غير صحيحة عن أيقاف خدمات منصة مدرستي . بجانب أن الوزارة دعت لضرورة التسجيل في منصة مدرستي لكي ما يتم أثبات حضور منصة مدرستي في شأن العودة إلي المدارس .