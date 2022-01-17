أثبات حضور منصة مدرستي خطوات التسجيل في منصة مدرستي للطلاب العودة الحضورية

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عمر شويل - جدة أثبات حضور منصة مدرستي من الأمر الهام في الوقت الحالي لكافة الطلاب داخل المملكة العربية السعودية . بعد أن دعت وزارة التربية والتعليم لضرورة التسجيل في منصة مدرستي لكي ما يتم إثبات حضور الطلاب . وذلك من خلال رابط مدرستي وأتباع خطوات التسجيل في منصة مدرستي للطلاب . عبر الأيقونة المخصصة لذلك من خلال رابط منصة مدرستي الرسمي كما من الضروري أن يتم عبر منصة مدرستي التسجيل لكافة الطلاب . لكي ما يتم تطبيق نظام العودة إلي المدارس وذلك بعد أن تم التوضيح من الوزارة . حقيقة أيقاف منصة مدرستي بعد نظام العودة الحضورية . كما من خلال مقال اليوم سنتعرف علي تفاصيل التصريحات الخاصة الصادرة بشأن العودة إلي المدارس وما تم بشأن أيقاف منصة مدرستي من عدمه .

أثبات حضور منصة مدرستي وحقيقة أمر أيقاف منصة مدرستي داخل السعودية

دعت وزارة التربية والتعليم داخل المملكة العربية السعودية لضرورة أثبات حضور منصة مدرستي . وذلك بعد أن أنتشر أخبار عبر مواقع التواصل بأن تم أيقاف منصة مدرستي و التسجيل في منصة مدرستي . كما صرحت الوزارة بأن تلك الأخبار عارية من الصحة تماماً ويجب علي كافة الطلاب تسجيل الحضور عبر رابط منصة مدرستي الرسمي . بجانب أن الوزارة تحدثت بأن منصة مدرستي لن يتم إيقافها ولذلك ترتب عليها قرار الدعوة للعودة إلي المدارس . وذلك القرار في العودة للمدارس يشمل كلاً من مرحلتي رياض الأطفال والابتدائي . كذلك بجانب تصريحات أخري خاصة بالعودة للمدارس من خلال منصة madrasati سيكون يوم 23 يناير الجاري .

أثبات حضور منصة مدرستي والإجراءات التي تم اتخاذها من وزارة التربية والتعليم

بعد أن تمت الدعوة من الوزارة في شأن التسجيل في منصة مدرستي كذلك نوهت عن الإجراءات التالية :-

تم الفصح علي رابط منصة مدرستي بأن علي كافة الإداريين وأيضاً المعلمين في كافة مدارس السعودية . بأن يكونوا قد حصلوا علي لقاح الفيروس بجرعاته المختلفة . كما بجانب ذلك تم التصريح علي منصة مدرستي بأن كل من الفئات المشار لها أذأ لم تكن محصنة تمنع من دخول المدارس . كذلك من الضروري علي كافة الطلاب داخل المدارس في حالة العودة للمدارس يجب أن يلتزموا بالتباعد والإجراءات الوقائية .

المواعيد المعلنة في شأن العودة إلي المدارس من وزارة التربية والتعليم

من خلال التسجيل في منصة مدرستي يتم التعرف علي التواريخ المعلنة في شأن العودة إلي المدارس وهي كالتالي :-

كافة الطلاب داخل السعودية سيكون العودة إلي المدارس بدايةً من تاريخ 16 يناير الجاري .

بدايةً من تاريخ 16 يناير الجاري . كذلك بجانب الحصول علي الإجازة المطولة سيكون في يوم 2 من شهر فبراير القادم .

بجانب التصريح علي منصة مدرستي بأن إجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني ستكون يوم 10 فبراير القادم .

بأن إجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني ستكون يوم 10 فبراير القادم . أما عن بدء الفصل الدراسي الثالث سوف يكون يوم 20 من شهر مارس القادم .

كما أن التصريح علي رابط منصة مدرستي عن إجازة عيد الفطر ستكون يوم 25 من شهر أبريل القادم .

عن إجازة عيد الفطر ستكون يوم 25 من شهر أبريل القادم . كذلك ستكون العودة إلي المدارس بعد أجازة عيد الفطر ستكون يوم 8 من شهر مايو .

بعد أجازة عيد الفطر ستكون يوم 8 من شهر مايو . سوف تكون إجازة أسبوع مطولة تحددت من الوزارة يوم 25 من شهر مايو القادم .

كما أن إجازة نهاية العام المعلنة علي منصة مدرستي ستكون من يوم 30 يونيو القادم .

ستكون من يوم 30 يونيو القادم . كافة التواريخ المعلنة بجانب ضرورة تسجيل أثبات حضور منصة مدرستي أولاً لمعرفة كافة التفاصيل المعلنة .

خطوات التسجيل في منصة مدرستي للطلاب وإمكانية استرجاع البيانات

يكون أثبات حضور منصة مدرستي من خلال الرابط الرسمي الخاص بالموقع . ذلك بجانب التسجيل عبر تطبيق توكلنا كالآتي :-

يتم تسجيل الدخول علي رابط منصة مدرستي أو تطبيق توكلنا كبداية خطوات التسجيل . كما يتم اختيار قائمة خدمات منصة مدرستي من الصفحة الرئيسية . كذلك بجانب ضرورة الدخول علي قائمة العودة إلي المدارس . بعد الخطوات السابقة علي منصة مدرستي أو تطبيق توكلنا يتم الضغط علي إرسال كلمة المرور . بكلمة المرور المرسلة يتم الدخول منصة مدرستي وتحديد البيانات المرغوب استرجاعها . كما بعد ذلك يتم الضغط علي كلمة “إرسال” ومن ثم ترسل رسالة علي الهاتف تحتوي علي كافة البيانات المرغوب . استرجاعها علي منصة مدرستي وذلك بعد تسجيل كلمة المرور المرسلة .

كيفية وخطوات أثبات حضور منصة مدرستي

في بداية الخطوات يتم تسجيل الدخول علي الموقع الرسمي لمنصة مدرستي .

. كما من الضروري عبر الصفحة الرئيسية تحديد قائمة “حساب مايكروسوفت” .

يجب تسجيل كافة البيانات الخاصة بالطالب كما هو مطلوب علي موقع منصة مدرستي .

. عبر القائمة الجانبية في صفحة منصة مدرستي الرئيسية يتم اختيار قائمة “جدولي” .

الرئيسية يتم اختيار قائمة “جدولي” . كذلك يتم أثبات حضور منصة مدرستي عبر تحديد “اسم الدرس المرغوب” ومن ثم الضغط علي “حضور الدرس” .

منصة مدرستي تقدم كافة الخدمات المختلفة عبر أرقام الدعم الفني

خدمات منصة مدرستي يتم الرد علي ما تشمله أو أي استفسار عبر رقم الخط الساخن الخاص بالدعم 320033988 . كما أنه تم تخصيص رقم مجاني خاص بمنصة مدرستي وهو رقم 80012999999 . كذلك تم تخصيص رقم خدمة عملاء منصة مدرستي علي مدار الساعة وهو رقم 19996 .

أثبات حضور منصة مدرستي التي دعت لها وزارة التربية والتعليم داخل المملكة العربية السعودية . وذلك بعد أن تم تداول أخبار غير صحيحة عن أيقاف خدمات منصة مدرستي . بجانب أن الوزارة دعت لضرورة التسجيل في منصة مدرستي لكي ما يتم أثبات حضور منصة مدرستي في شأن العودة إلي المدارس .