طريقة عمل الجبنة الموتزريلا المطاطية في البيت افضل من الجاهزة مش هشتريها من برة تاني

طريقة عمل الجبنة الموتزريلا الجبنة الموتزاريلا من أحد أنواع الجبن التي يتم استخدامها عند تحضير أنواع عديدة من الأطعمة الشهية واللذيذة كالبيتزا بكل أنواعها والمكرونة البشاميل وأنواع عديدة من المعجنات والفطائر، ولكن تعاني معظم ربات البيوت عند شراؤها لذا يبحثون عن أفضل طريقة يمكنهم الاستعانة بها لتحضير الجبنة الموتزاريلا المطاطية في البيت فمن الآن يمكنك تحضيرها باستخدام 3 مكونات فقط لاغير.

طريقة عمل الجبنة الموتزريلا

يوجد الكثير من الطرق الذي يمكن أن تستخدم عند عمل الجبنة الموتزاريلا المطاطية في البيت وجميعها سهل وبسيط ولا يحتاج مكونات كثيرة فقط عليك بتجهيز الآتي:

المكونات:

4/1 كوب عصير ليمون. 2/1 كوب كبير خل. 8.5 كوب كبير لبن كامل الدسم.

طريقة التحضير:

ضعي قدر على النار ضعي به الحليب وتركيه على نار هادئة.

ومن ثم يتم إضافة عصير الليمون والخل وقلبي بشكل مستمر.

خلال التقليب سوف يظهر لك قطع بيضاء فعليك بالتقليب حتى يصبح اللبن متكتل وتظهر قطع جبن طرية.

عندما يبدأ اللبن في التكتل يجب أن يتم وضع حاجز معدني بين القدر والنار واستمري في التقليب.

مع الاستمرارية في التقليب سوف يظهر لك قطع الجبن ولكن عليك بالاستمرار في التقليب لتكون ذات قوام مطاطي عندما تحاولين تقطيعها.

بعد ما يصبح لديك قطعة كبيرة من الجبن يجب أن ترفعيها من السائل الأبيض الموجود بالقدر.

ويتم تكوير الجبن وتصفيتها من الماء ثم يتم بشرها ووضعها في كيس ثلاجة وتركيها في الفريزر لحين الاستخدام.

أو يمكن أن يتم تقطيعها في صورة أصابع وعند الاستخدام سواء في تحضير البيتزا أو غيرها يتم بشرها.

نصائح مهمة عند تحضير الجبنة الموتزاريلا