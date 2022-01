نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد الاعلان عن أفضل لاعب في العالم وجائزة “ذا بيست” The best في وجود صلاح في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم موعد الإعلان عن أفضل لاعب في العالم وجائزة “ذا بيست” The best بمشاركة النجم العربي والمصري محمد صلاح برفقة كلا من ليونيل ميسي وروبيرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ، يذكر أن محمد صلاح لاعب ليفربول يطمح للحصول على جائزة The best والأفضل في العالم.

انتظروا إعلان الأفضل في العالم عبر هذا الموضوع فور إقراره من جانب الفيفا.

موعد الإعلان عن أفضل لاعب في العالم

من المنتظر أن يبدا حفل الأفضل في العالم الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، حيث يتم توزيع 11 جائزة أهمها جائزة الأفضل في العالم بين الثلاثة الكبار المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في العالم.

يذكر أن أربعة فئات ستشارك في التصويت في جائزة الأفضل في العالم وهم المدير الفني لكل منتخب وصحفي ممثل عن كل بلد بجانب التصويت الجماهيري، هذا ويتم احتساب إنجازات الثلاثي المرشح لجائزة أفضل لاعب في العالم في الفترة ما بين 8 أكتوبر وحتى السابع من أغسطس من العام الماضي.

القنوات الناقلة لجائزة الأفضل في العالم

من المنتظر أن يقوم الحساب الرسمي للاتحاد الدولي “فيفا” على يوتيوب ببث حفل الأفضل في العالم مع إنطلاق الحفل مباشرة للإعلان عن جائزة الأفضل في العالم لإعلان أفضل لاعب في العالم بمشاركة اللاعب القوي والدولي محمد صلاح.

يذكر أن محمد صلاح يشارك حاليا مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون ويسعى صلاح للحصول على جائزة الأفضل في العالم ويأمل في ذلك من أجل دعم مستواه الأخير والذي ظهر به خلال الفترة الماضية مع ليفربول، ويسعى محمد صلاح للحصول على بطولة مع منتخب مصر خاصة وأن صلاح لم ينجح في الحصول على أي بطولة مع منتخب مصر حتى الأن.

وكانت تقارير قد تحدثت أن ليفاندوفسكي ربما هو من سيفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم وهو الأمر الذي يتم حسمه بنهاية حفل اليوم لإعلان الأفضل في العالم وإعلان أفضل لاعب في العالم بمشاركة صلاح وميسي وليفاندوفسكي وسنتابع معكم على الدوام كل جد