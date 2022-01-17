تصرف "مجنون" من مسافر في محطة مترو.. وأمر بفحص قواه العقلية

رصدت كاميرات المراقبة مشهدا مخيفا، حيث دفع شاب سيدة نحو شريط السكة الحديد، بإحدى محطات مترو الأنفاق في بروكسل.

ويظهر في الفيديو سيدة تقف على منصة الانتظار في محطة المترو إلى جانب عدد من المسافرين، بينما يتقدم شاب نحوها من الخلف.

ووسط دهشة المتواجدين في المكان، يدفع الشاب السيدة نحو شريط المترو، لكن لحسن حظها توقف القطار قبل الاصطدام بها بمسافة قصيرة جدا.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن مكتب المدعي العام في بروكسل قوله، إن سائق المترو تمكن من استخدام فرامل الطوارئ في الوقت المناسب، متجنبا وقوع حادث مميت.

وألقي القبض على المشتبه به البالغ من العمر 23 عاما، الذي لم يتم الكشف عن اسمه، بتهمة الشروع في القتل.

ولم تعاني السيدة التي تعرضت للحادث أي إصابات خطيرة، إلا أنها نقلت إلى المستشفى في حالة صدمة.

وقالت وسائل إعلام محلية إن المشتبه به تعرض للضرب على يد مسافر غاضب من تصرفه، قبل أن يلوذ بالفرار.

لكن الشرطة تمكنت من إلقاء القبض على المتهم في محطة مترو أخرى بعد نشر صوره على نطاق واسع، وأحيل للنيابة التي قررت إخضاعه لفحص يكشف عن سلامة قواه العقلية.