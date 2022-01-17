كامالا هاريس: ما حدث فى تكساس يفرض على أمريكا محاربة التطرف

جدة - نرمين السيد - قالت نائبة الرئيس الأمريكى كامالا هاريس، اليوم الإثنين، إن ما حدث من احتجاز رهائن فى الكنيس اليهودى فى ولاية تكساس يفرض علينا "محاربة التطرف والكراهية ومعاداة السامية".





وأضافت هاريس، إن من حق كل فرد ممارسة طقوسه الدينية والصلاة الخاصة بعقيدته الدينية، والعمل والدراسة، وأنا سعيدة لعودة الرهائن الأربعة إلى منازلهم آمنين.

وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن، أشاد أمس بدور رجال الأمن فى الإفراج عن الرهائن فى الكنيس اليهودى فى ولاية تكساس، متعهدا بالتصدى للتطرف ومعاداة السامية فى الولايات المتحدة الأمريكية.

يذكر أن قائد الشرطة فى كلوفيل فى تكساس، أعلن مقتل الرجل الذى احتجز أربعة أشخاص كرهائن فى كنيس يهودي، بعدما أطلق الأمن سراح جميع الرهائن دون أن يمسسهم أذى.

وأكد البيت الأبيض فى وقت سابق اليوم، أنه تم إطلاع الرئيس الأمريكى جو بايدن، على مستجدات عملية الاحتجاز بكنيس فى تكساس.