مصرع 3 أشخاص وإصابة 6 فى انفجار أبو ظبى

جدة - نرمين السيد - وقالت شرطة أبو ظبى، إن السلطات المختصة تبدأ تحقيقاً موسعاً حول سبب الانفجار والظروف المحيطة به، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية كشفت رصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل أن تكون لطائرات بدون طيار "درون" وقعت فى المنطقتين قد تكون تسببت فى الانفجار والحريق.

وكانت الشرطة قد أعلنت اندلاع حريق صباح اليوم، ما أدى إلى انفجار فى 3 صهاريج نقل محروقات بترولية فى منطقة مصفح آيكاد 3، بالقرب من خزنات أدنوك، كما وقع حادث حريق بسيط فى منطقة الإنشاءات الجديدة فى مطار أبوظبى الدولى.