التحالف يدمر 3 طائرات مسيّرة أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية فى السعودية

جدة - نرمين السيد - وقال التحالف، إنه يتابع تهديد هجمات عدائية باستخدام طائرات مسيّرة بالأجواء، منددا باستمرار استهداف ميليشيات الحوثى للمدنيين والأعيان المدنية.

وكانت قوات التحالف قد أعلنت أمس، تنفيذ 45 استهدافا ضد ميليشيا الحوثى فى محافظة مأرب، مشيرة إلى أن الاستهدافات دمرت 17 آلية عسكرية للحوثيين وقتلت أكثر من 220 عنصرا.

كما أعلنت أيضا تنفيذ 19 استهدافا ضد الميليشيا فى محافظة البيضاء، دمرت بها 13 آلية عسكرية للحوثيين وقتلت أكثر من 60 عنصرا، بحسب قناة "العربية" الإخبارية.