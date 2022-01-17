نواب ليبيا: على البعثة الأممية الضغط على كل الأطراف للتوجه لصناديق الاقتراع

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح، اليوم الإثنين، أنه على البعثة الأممية الضغط على كل الأطراف للتوجه لصناديق الاقتراع والقبول بنتائج الانتخابات، مضيفا أن حكومة الوحدة الوطنية تعتبر منتهية الولاية ويجب إعادة تشكيلها.





ونفى صالح - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الليبية - القول بأن المادة 12 من قانون الانتخابات والتى تنص على أن يتوقف كل مرشح عن عمله قبل 3 أشهر من موعد الانتخابات قد فصلت على رئيس مجلس النواب نفسه ولمصلحته الشخصية، موضحا أن هذا تضليل وافتراء وأن تزامن تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية سينتج برلمانا جديدا سينتخب رئاسته فى أول جلساته. وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن تقدم 100 شخصية للانتخابات الرئاسية هى سابقة على المستوى المحلى والدولى ودليل على حيادية نص المادة 12 من قانون الانتخابات وضرورتها، موضحا أن المادة 12 تشجع وتعطى الفرصة للكفاءات الليبية التى تتولى مناصب عليا للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية دون خسارة مناصبهم.

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