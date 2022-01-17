أبو الغيط يفتتح الاجتماع التنسيقى لممثلى الغرف التجارية العربية الأجنبية

جدة - نرمين السيد - افتتح أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الإثنين، أعمال الاجتماع التنسيقى لممثلى الغرف التجارية العربية الأجنبية المشتركة المنعقد فى مقر الأمانة العامة.





وأفاد مصدر مسؤول بأن أبو الغيط، أشاد فى مستهل كلمته بالدور الذى تلعبه الغرف التجارية العربية الأجنبية بصفتها همزة وصل بين العالم العربى وشركائه، مشيراً إلى رغبة الجامعة العربية فى إنشاء المزيد منها بالتعاون مع اتحاد الغرف العربية.

وأشار المصدر بأن الأمين العام أكد فى حديثه على أهمية الرقمنة فى رسم مستقبل غرف التجارة والصناعة، مؤكداًعلى ضرورة تبنى هذه المنظمات لهيكلة مرنة قائمة على استخدام تقنيات رقمية ونظم معلومات مبتكرة.

وعلى صعيد آخر، دعا أبو الغيط اتحاد الغرف العربية بصفته ممثلاً للقطاع الخاص إلى الإسهام فى تحديث الاتفاقية العربية للاستثمار التى تعكف الأمانة العامة على تعديلها تمهيداً لاعتمادها.

وأضاف المصدر بأن الأمين العام أشار أيضاً إلى أهمية مساهمة الغرف التجارية فى تنفيذ الخطط التنموية التى أطلقتها الدول العربية، مع التركيز على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى مجال الاقتصاد الأخضر.

تجدر الإشارة بأنه قد تم على هامش الاجتماع التنسيقى للغرف التجارية العربية الأجنبية، التوقيع على مذكرة تعاون بين اتحاد الغرف العربية والمنظمة العربية للسياحة.