مهندس اردني يقيم في حديقة بالرياض و" الخارجية " تتابع

دوت الخليج :- تواصل نقيب المهندسين م.احمد سمارة الزعبي مع رئيس لجنة الرياض في النقابة ووزارة الخارجية لمتابعة الحالة الانسانية لمهندس اردني في الرياض، تم تداول قصته في وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال سمارة انه وفقا للمعلومات التي وصلت النقابة فان المهندس يعاني من حالة صعبة، وانه يبيت منذ نحو ثلاثة اشهر في حديقة عامة ويرفض التجاوب مع اية محاولة لمساعدته من زملائه او اي احد، وانه في الوقت نفسه يرفض العودة الى المملكة.

واضاف سمارة ان وزارة الخارجية ابلغته بانها تتابع حالة المهندس مع عائلته والسلطات السعودية من خلال السفارة الاردنية في الرياض.

ودعا المهندسين الاردنيين في الرياض الى بذل كل مابوسعهم لاقناع المهندس بالعودة الى المملكة او مغادرة الحديقة وتأمين مكان مناسب له.

وبين ان الجالية الاردنية في الرياض والاشقاء السعوديين حاولوا مرارا لتقديم المساعدة للمهندس والذي لايزال يرفض الاستجابة لتلك المحاولات رغم الظروف الجوية الصعبة في العاصمة الرياض.