أخبار اليمن : إصابات كورونا عالميا تتجاوز 328 مليون حالة

إصابات كورونا عالميا تتجاوز 328 مليون حالة
تجاوز إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم حاجز 328 مليون حالة، بحسب آخر الإحصائيات العالمية الصادرة صباح اليوم الاثنين.
وأظهرت أحدث بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 328 مليونا و 58 ألف حالة.
كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس ارتفع إلى 5 ملايين و 539 ألف وفاة.
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل والمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا وتركيا وايطاليا.
وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم تجاوز 9 مليارات و 629 مليون جرعة.
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