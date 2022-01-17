بالتفصيل.. خريطة الأعمال المنتظرة في "دراما رمضان"

مع اقتراب شهر رمضان، يتأهب الجمهور العربي لمتابعة موسم درامي قوي بحضور عدد كبير من النجوم، من بينهم منى زكي وأحمد عز وأحمد مكي ومحمد رمضان وكريم عبد العزيز وغيرهم.

ويرصد موقع "دوت الخليج"، أبرز الأعمال المرتقبة في الموسم الرمضاني المقبل.

الاختيار 3

بعد النجاح الساحق لجزئيه الأول والثاني، يترقب الجمهور عرض الجزء الثالث من مسلسل "الاختيار"، من بطولة الثلاثي أحمد السقا وأحمد عز وكريم عبد العزيز.

ويستمر المسلسل في عرض بطولات الجيش والشرطة في محاربة الإرهاب، خلال فترة حكم تنظيم الإخوان لمصر.

الكبير أوي

بعد غياب دام قرابة 7 سنوات، يعود المسلسل الكوميدي "الكبير أوي" مرة أخرى للظهور في الموسم الرمضاني.

الأجزاء الخمسة السابقة من "الكبير أوي" حققت نجاحا كبيرا، والمسلسل من بطولة أحمد مكي، فيما اعتذرت دنيا سمير غانم عن المشاركة لتحل محلها الممثلة الشابة رحمة أحمد.

لام شمسية

تخوض النجمة منى زكي السباق الدرامي لشهر رمضان 2022 بمسلسل يحمل اسم "لام شمسية"، وذلك بعد النجاح الكبير التي حققته في رمضان الماضي من خلال مسلسل "لعبة نيوتن" مع المخرج تامر محسن.

"لام شمسية" من تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي، ويشاركها البطولة الفنان الأردني إياد نصار، ولم تذكر أي تفاصيل عن العمل حتى الآن.

المداح

بعد نجاح الموسم الأول من مسلسل "المداح"، يعود حمادة هلال بالموسم الثاني في 2022، وتشاركه في البطولة هبة مجدي بدلا من نسرين طافش.

يوميات زوجة مفروسة

يعود المسلسل الكوميدي "يوميات زوجة مفروسة" بموسمه الخامس للساحة مرة أخرى، وهو من بطولة خالد سرحان وداليا البحيري، وكان العمل تأجل أكثر من مرة.

فاتن أمل حربي

تشارك الفنانة نيللي كريم في الموسم الرمضاني المقبل بمسلسل "فاتن أمل حربي"، وهو اسم مبدئي لعمل من تأليف إبراهيم عيسى، في أول تجربة كتابة تلفزيونية له.

وطوال أحداث المسلسل تعاني نيللي كريم خلافات مع حماتها التى تجسدها الفنانة فادية عبد الغني، بسبب توريطها فى العديد من المشاكل حتى بعد انفصالها عن الفنان شريف سلامة الذي يجسد دور زوجها.

يذكر أن نيللي كريم ستظهر بمراحل عمرية مختلفة خلال أحداث المسلسل.

راجعين يا هوا

ومن ضمن الأعمال المنتظرة أيضا بـ"الماراثون الرمضاني" مسلسل "راجعين يا هوا" من بطولة الفنان خالد النبوي، المأخوذ عن مسلسل إذاعي قديم للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ومن إخراج محمد سلامة.

عالم موازي

بعد تأجيل عرض مسلسل "عالم موازي" لدنيا سمير غانم العام الماضي بسبب إصابتها بفيروس كورونا ورحيل والديها النجمين دلال عبد العزيز وسمير غانم، تعود الفنانة للمنافسة به، علما أن العمل مكون من 15 حلقة فقط.

توبة

أما الفنان عمرو سعد فيظهر في رمضان 2022 بمسلسل "توبة"، بعد نجاحه العام الماضي في "ملوك الجدعنة"، ويتولى إخراج المسلسل المخرج أحمد صالح، ويشارك في البطولة ماجد المصري وصبا مبارك ودياب وكريم عفيفي.

أحلام سعيدة

تشارك النجمة يسرا بمسلسل يحمل اسم "أحلام سعيدة" برفقة غادة عادل ومي كساب، والعمل من تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج جمال العدل.

قلب واحد

ينافس هاني سلامة ضمن الموسم الرمضاني المقبل بمسلسل "قلب واحد"، الذي تشاركه به عائشة بن أحمد ومريهان حسين، والإخراج لحسن البلاسي.

المشوار

يشارك محمد رمضان بمسلسله "المشوار" في الموسم الرمضاني برفقة دينا الشربيني، في العمل الفني الأول الذي يجمعهما سويا.

والمسلسل من إخراج محمد ياسين، ولا توجد أي تفاصيل أخرى عنه حتى الآن، فيما أعلن رمضان بدء تصوير مشاهده في المسلسل هذا الأسبوع.