لافروف يتهم واشنطن بنشر معلومات مضللة عن نية روسيا غزو أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بعدما قال جون كيربى، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، بإن لدى الولايات المتحدة معلومات بشأن نشر عملاء روس فى شرقى أوكرانيا من أجل تنفيذ عملية "ملفقة"، مشيرا إلى أن هذا سيمسح لروسيا باتهام أوكرانيا بالتحضير لهجوم وشيك. وأضاف أن روسيا تخطط لتنفيذ أعمال استفزازية بهدف خلق ذريعة لغزو أوكرانيا.

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