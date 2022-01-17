زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب غرب أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وكانت أفغانستان قد شهدت منذ يومين، وقوع زلزال بقوة 5.5 درجة، تحديدا فى جبال هندوكوش شمال شرقى البلاد.

وبحسب مركز أوروبا والبحر المتوسط لرصد الزلازل، فأن مركز الهزة كان على عمق 100 كيلومترا، وعلى بعد 25 كيلومترا عن بلدة إشكاشيم الطاجيكية.