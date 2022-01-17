مفوضية الانتخابات الليبية: نحتاج 8 أشهر لمراجعة طلبات الترشح

جدة - نرمين السيد - وأضاف رئيس المفوضية- فى تصريح، اليوم الإثنين، وفقا لوكالة الأنباء الليبية- أنه تم إحالة 12 حالة تزوير لملفات مترشحين للرئاسة إلى النائب العام، ومن المقرر إعادة التدقيق فى باقى الملفات.

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