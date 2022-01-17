بعد تكريمه بمنتدى شباب العالم.. ميلر يكشف تفاصيل السفر بالتحليق المغناطيسى

جدة - نرمين السيد - أكد روبرت ميلر، كبير مسؤولى التسويق فى "هايبر لوب"، سعادته بالمشاركة فى منتدى شباب العالم، معربًا عن تطلعه لمواصلة الحوار مع المسؤولين المصريين حول بناء مستقبل أخضر أفضل، وذلك فى أعقاب تكريمه من الرئيس عبدالفتاح السيسى فى حفل ختام المنتدى.





وفى تصريحات نقلتها صحيفة "الأهرام"، قال ميلر، "كان شرفا لى أن أشارك فى مثل هذا الحدث الملهم، ونتطلع إلى مواصلة الحوار مع المسئولين المصريين حول كيفية المساعدة فى بناء مستقبل أخضر أفضل معا".

وأضاف كبير مسئولى التسويق فى "هايبر لوب"، المتخصصة فى تقديم التكنولوجيا الجديدة فى مجال النقل والمواصلات: "بشكل شخصى، كان المنتدى فرصة كبيرة لى، وكانت مشاركة كل هذه الجنسيات أفكارها فى مكان واحد هو أمر مختلف وتجربة مثيرة للإعجاب. كما شهدت العديد من الشركات الناشئة". كما أعرب عن سعادته باهتمام مصر بهذا المجال، وإعطائها الفرصة لهؤلاء الشباب.

وكان روبرت ميلر شارك فى جلسات منتدى شباب العالم الرئيسية، حول مستقبل ريادة الأعمال والشركات الناشئة، وسلط الضوء فى كلمته على دور رواد الأعمال فى تغيير العالم، من خلال حرصهم على الوصول لأهدافهم وتنفيذها، متحدثا عن دور الشركات الكبرى فى التعاون مع رواد الأعمال.

كما أوضح روبرت ما يتعلق بتكنولوجيا "هايبر لوب"، التى تخدم السفر والنقل المستدام، التى تحقق عملية النقل فى دقائق معدودة، وبسرعة فائقة من خلال "كبسولة" تعتمد على تكنولوجيا تعرف بـ"التحليق المغناطيسى"، حيث توفر هذه التكنولوجيا إمكانية الانتقال بسرعة توازى سرعة الطائرة، أو أسرع لكن على الأرض.