وفى تصريحات نقلتها صحيفة "الأهرام"، قال ميلر، "كان شرفا لى أن أشارك فى مثل هذا الحدث الملهم، ونتطلع إلى مواصلة الحوار مع المسئولين المصريين حول كيفية المساعدة فى بناء مستقبل أخضر أفضل معا".
وأضاف كبير مسئولى التسويق فى "هايبر لوب"، المتخصصة فى تقديم التكنولوجيا الجديدة فى مجال النقل والمواصلات: "بشكل شخصى، كان المنتدى فرصة كبيرة لى، وكانت مشاركة كل هذه الجنسيات أفكارها فى مكان واحد هو أمر مختلف وتجربة مثيرة للإعجاب. كما شهدت العديد من الشركات الناشئة". كما أعرب عن سعادته باهتمام مصر بهذا المجال، وإعطائها الفرصة لهؤلاء الشباب.
وكان روبرت ميلر شارك فى جلسات منتدى شباب العالم الرئيسية، حول مستقبل ريادة الأعمال والشركات الناشئة، وسلط الضوء فى كلمته على دور رواد الأعمال فى تغيير العالم، من خلال حرصهم على الوصول لأهدافهم وتنفيذها، متحدثا عن دور الشركات الكبرى فى التعاون مع رواد الأعمال.
كما أوضح روبرت ما يتعلق بتكنولوجيا "هايبر لوب"، التى تخدم السفر والنقل المستدام، التى تحقق عملية النقل فى دقائق معدودة، وبسرعة فائقة من خلال "كبسولة" تعتمد على تكنولوجيا تعرف بـ"التحليق المغناطيسى"، حيث توفر هذه التكنولوجيا إمكانية الانتقال بسرعة توازى سرعة الطائرة، أو أسرع لكن على الأرض.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد تكريمه بمنتدى شباب العالم.. ميلر يكشف تفاصيل السفر بالتحليق المغناطيسى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.