إجراءات جديدة فى اليونان ضد المواطنين فوق سن الستين غير الملقحين

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية، أن كبار السن الذين لم يحصلوا على التطعيم سيواجهون غرامة تبدأ من 50 يورو خلال يناير، يتبعها غرامة شهرية قيمتها 100 يورو بعد ذلك.

ونحو ثلثى سكان اليونان، الذين يصل عددهم إلى 10.7 مليون نسمة، محصنين بالكامل ضد فيروس كورونا إلا أن هذه التغطية لا تزال أقل من المتوسط الذى أوصى به الاتحاد الأووربى والذى يتجاوز 70%.

وقد ارتفع معدل الوفيات وحالات الإصابة التى تستلزم دخول المستشفيات فى أعقاب الانتشار الأخير للمتحور أوميكرون على الرغم من أن الضغط على القدرة الاستعابية لوحدات العناية المركزة قد خف قليلا.

وأوضح وزير الصحة اليونانى، ثانوس بليفريس، أن الغرامات سيتم جمعها من خلال مكتب الضرائب حيث ستستخدم هذه الأموال فى مساعدة تمويل المستشفيات الحكومية، مشيرا إلى أن عامل السن يعد مهما بسبب تأثيره على خدمات الصحة العامة.

يذكر أنه قد تم الإعلان عن إلزام من هم فوق سن الستين بالتطعيم أو دفع غرامة فى أواخر شهر ديسمبر الماضى. ووفقا للبيانات الحكومية؛ فقد تلقى الآن ما يقرب من 41.5% من أصل 530 ألف شخص مستهدف من هذا الإجراء الجرعتين الكاملتين من اللقاحات.