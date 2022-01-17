نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص بالدفعة 50 من حساب المواطن.. خطوات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم بعد فتح باب استقبال الطلبات في المقال التالي

عمر شويل - جدة كشف برنامج حساب المواطن للمستفيدين بالمملكة، عن خطوات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم، المقدم من البرنامج للمستفيدين المسجلين، وكان هذا بعدما أعلن حساب المواطن على حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن فتح باب تقديم طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم، عن الدفعة 50، وحساب المواطن من أبرز برامج الدعم المقدمة من حكومة المملكة للمستفيدين المسجلين، ويقوم البرنامج بتوفير الدعم في صورة راتب شهري، يتم إيداعه في الحساب البنكي للمستفيد، جدير بالذكر أن يتم صرف الدعم شهرياً في اليوم العاشر من كل شهر ميلادياً، وفي حالة صادف يوم 10 عطلة رسمية، يتم تقديم أو تأخير الميعاد المُخصص بصرف الدفعة.

كيفية الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم

نشر حساب المواطن على حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي”تويتر”، تدوينة يقوم من خلالها، بالكشف عن بدء البرنامج في استقبال طلبات الاعتراض، المقدمة من البرنامج على مبالغ استحقاق الدعم التي قام البرنامج بإيداعها في حسابات المستفيدين البنكية، وقالت البرنامج أن طلبات الاعتراض سيتم استقبالها عبر منصة البرنامج الإلكترونية، بحسب التدوينة التالية:

خطوات تقديم الاعتراض في حساب المواطن

ويقوم حساب المواطن باستقبال طلبات الاعتراض المقدمة من المستفيدين، من خلال منصة البرنامج الإلكترونية، بحيث يمكن لكل مستفيد يرغب في الاعتراض على مبلغ الدعم، تقديم الطلب بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية بشكل صحيح:

أولاً قم بالدخول على رابط منصة حساب المواطن الإلكترونية قم بتسجيل الدخول على حساب المستفيد بإدخال البيانات المطلوبة من “اسم المستخدم وكلمة المرور”. قم بإدخال رمز التحقق المرئي واضغط على “تسجيل الدخول”. قم من النافذة الرئيسية التي سيتم فتحها،بالدخول على قائمة دراسة الأهلية سيقوم البرنامج بعرض أسباب الاستبعاد من الدفعات يمكنك النقر على “تقديم اعتراض”، في حال رغبت في الاعتراض. قم بإدخال البيانات المطلوبة لتسجيل الطلب ورفع الأوراق والمستندات المطلوبة.

حساب المواطن رقم الاعتراض

يقوم برنامج حساب المواطن، بجانب طريقة استقبال طلبات الاعتراض التي قمنا بتوضيحها لكم، باستقبال طلبات الاعتراض المقدمة من خلال الرقم المخصص لهذا الأمر، بحيث يمكن للمستفيد، تقديم طلب الاعتراض بكل سهولة بالاتصال على الرقم المخصص لاستقبال طلبات الاعتراض على 19912، كما يمكن التواصل عبر حساب خدمات المواطنين على @Citizen_care.