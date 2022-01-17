دوت الخليج :- قال مصدر في وزارة الخارجية انه تم المتابعة مع المهندس الاردني المتواجد في حديقة بالسعودية الا انه رفض الحديث مع احد .
وبين المصدر : ان اصدقاء الاردني تواصلوا معه الا انه رفض الحديث ورفض النزول لديهم ، كما ان لديه شقيق في احدى الدول العربية عرض عليه ان يقوم باستئجار منزل له الا انه رفض ذلك ، وفق المصدر .
واضاف : انه لا يعاني من اعراض نفسيه حيث تم عرضه على مختصين ، وبعد بيان سلامته تم اعادته الى الحديقة مع رفضه للحديث .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخارجية : المهندس الأردني في حديقة السعودية يرفض مساعدته والحديث معه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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