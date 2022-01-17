الخارجية : المهندس الأردني في حديقة السعودية يرفض مساعدته والحديث معه

دوت الخليج :- قال مصدر في وزارة الخارجية انه تم المتابعة مع المهندس الاردني المتواجد في حديقة بالسعودية الا انه رفض الحديث مع احد .

وبين المصدر : ان اصدقاء الاردني تواصلوا معه الا انه رفض الحديث ورفض النزول لديهم ، كما ان لديه شقيق في احدى الدول العربية عرض عليه ان يقوم باستئجار منزل له الا انه رفض ذلك ، وفق المصدر .

واضاف : انه لا يعاني من اعراض نفسيه حيث تم عرضه على مختصين ، وبعد بيان سلامته تم اعادته الى الحديقة مع رفضه للحديث .