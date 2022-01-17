أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، يوم الاثنين، اعتراض وتدمير عدد من الطائرات المسيّرة التي أطلقت باتجاه المملكة العربية السعودية.
وقال التحالف إنه جرى "اعتراض وتدمير ما مجموعه 8 طائرات مسيّرة، أطلقت باتجاه المملكة".
وأضاف: "نتابع تهديد هجمات عدائية باستخدام طائرات مسيّرة بالأجواء"، مشيرا إلى أن التحالف "رصد ويتابع تصعيدا عدائيا باستخدام طائرات مسيّرة من قبل الحوثيين".
وأشار التحالف إلى أن "عددا من المسيّرات المفخخة انطلقت من مطار صنعاء الدولي".
وفيما يتعلق بالتطورات العسكرية في مأرب، قال التحالف: "نفذنا 39 عملية استهداف ضد المليشيا في مأرب خلال الساعات الـ24 الماضية".
كذلك أكد التحالف أن عملياته في مأرب أسفرت عن تدمير 21 آلية عسكرية، كما أوقعت خسائر بشرية في صفوف الحوثيين تجاوزت 230 إرهابيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التحالف العربي: تدمير طائرات مسيّرة أطلقت باتجاه السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.