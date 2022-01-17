رئيس الصين يحذر من عواقب كارثية فى أى مواجهة عالمية

جدة - نرمين السيد - حذر الرئيس الصينى شى جين بينج، اليوم الإثنين، من أى مواجهة بين القوى الكبرى، مؤكدًا أن الأمر قد يحمل "عواقب كارثية"، وذلك فى خطاب توجه فيه إلى قادة العالم خلال منتدى دافوس، الذى يعقد عبر الإنترنت للعام الثانى على التوالى بسبب جائجة فيروس كورونا المستجد.





وحسبما ذكرت "فرانس برس"، فقد استهل شى أعمال المنتدى، الذى يجمع قادة العالم السياسيين وأبرز رجال الأعمال، بخطاب يشبه إلى حد كبير ذاك الخطاب الذى ألقاه عبر الإنترنت العام الماضى.

وأشاد الرئيس شى جين بينج بالصين، حيث ظهر الوباء للمرة الأولى، معتبرًا أن تعامل بلاده مع الفيروس قصة نجاح نادرة من نوعها فى التعامل مع الوباء، علاوة على أنها القوة الاقتصادية الكبيرة الوحيدة التى تواصل تسجيل نمو قوى.

كما قدم الرئيس الصينى نفسه على أنه مدافع عن التعددية، محذرًا فى الوقت ذاته من تداعيات تدهور العلاقات بين القوى الكبرى. وقال فى خطابه: "عالمنا اليوم أبعد ما يكون عن الهدوء، تتزايد الخطابات التى تثير الكراهية والأحكام المسبقة".

وأضاف جين بينج: "أثبت التاريخ مرة تلو الأخرى بأن المواجهة لا تحل المشاكل، بل تؤدى فقط إلى عواقب كارثية".