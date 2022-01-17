القوات الإسرائيلية تقتل فلسطينيًا بالضفة وتمنع وصول الإسعاف إليه

جدة - نرمين السيد - وقال موقع "واى نت" الإسرائيلى، إن الفلسطينى المقتول حاول طعن جنود إسرائيليين عند مفرق "غوش عتصيون". كما أكدت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات الاحتلال الإسرائيلية أطلقت النار على الشاب الفلسطينى وأصابته، ومنعت وصول طواقم الإسعاف إليه.

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