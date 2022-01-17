السعودية تدين الهجوم الإرهابى الجبان الذى استهدف مطار أبوظبى

جدة - نرمين السيد - أدانت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية بأشد وأقسى العبارات، الهجوم الإرهابى الجبان الذى استهدف مطار أبوظبى الدولى فى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ونتج عنه عدد من الوفيات والمصابين.





‌‎وأكدت المملكة، اليوم الاثنين، على وقوفها التام مع دولة الإمارات الشقيقة أمام كل ما يهدد أمنها واستقرارها، كما تشير المملكة إلى أن هذا العمل الإرهابى الذى تقف خلفه قوى الشر، ميليشيا الحوثى الإرهابية، يعيد التأكيد على خطورة هذه الجماعة الإرهابية وتهديدها للأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة والعالم. ‌‎ وشددت المملكة على أنها مستمرة بالتصدى لكافة المحاولات والممارسات الإرهابية للميليشيا الحوثية من خلال قيادتها لقوات التحالف لدعم الشرعية فى اليمن. وقدمت المملكة خالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا ولحكومة وشعب الإمارات الشقيق، متمنيةً الشفاء العاجل لجميع المصابين بهذا الهجوم.

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