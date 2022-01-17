الرئيس الصينى يدعو إلى التعاون الدولى لمواجهة السيول

جدة - نرمين السيد - وقال "شى" - فى الجلسة الافتراضية للمنتدى الاقتصادى العالمى، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" - إن "السيول التى تعرضت لها البلاد أدت إلى أزمة عالمية"، مشيرا إلى "أن الدول لا تستقل حوالى 190 قاربا صغيرا بشكل منفصل، بل تستقل كلها سفينة عملاقة يتوقف عليها مصيرنا المشترك".

وأضاف أن "الصين ينبغى ألا تنمى الاقتصاد على حساب استنفاد الموارد وتدهور البيئة، وألا تضحى الدولة بالنمو لحماية البيئة، مؤكدا أن بكين تفعل كل ما فى وسعها للحفاظ على النظام الإيكولوجى، وتعزيز الوقاية من التلوث والسيطرة عليه، وتحسين بيئة المعيشة والعمل لشعبها".

وأشار الرئيس الصينى إلى "أن الناتج المحلى الإجمالى لبلاده ارتفع 8% على أساس سنوى فى عام 2021، محققا الهدف المزدوج المتمثل فى النمو المرتفع نسبيا والتضخم المنخفض نسبيا، معربا عن ثقته الكاملة فى مستقبل الاقتصاد الصينى".

وأوضح "شى" أن "التحولات فى البيئة الاقتصادية المحلية والدولية جلبت ضغوطا هائلة، لكنها لم تغير أُسس الاقتصاد الصينى التى تتميز بالمرونة القوية والإمكانات الهائلة والاستدامة طويلة الأجل".