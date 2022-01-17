نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منصة مدرستي وطريقة تسجيل الدخول 1443 schools.madrasati.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط منصة مدرستي وطريقة تسجيل الدخول 1443 الذي يبحث عنه الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، وذلك بعدما أعلنت وزارة التعليم عن أطلاق خدمة وميزة تمكن الطلاب والمستفيدين من التعرف على كثر من الخدمات والتدريبات والأدوات التعليمية الإلكترونية عن بعد، حيث قد اهتمت الوزارة في توفير وسيلة تسهل على الطلاب الخدمات التعليمية خاصة بعد أزمة كورونا (فيروس كوفيد 19) العالمية والاجراءات الاحترازية الخاصة بالتباعد الاجتماعي وذلك للوصول للأهداف التعليمية وتمكين الطلاب من المناهج والمقررات الدراسية.

رابط منصة مدرستي وطريقة تسجيل الدخول 1443

أتاحت الوزارة خدمة منصة مدرستي والتي تقدم عبر بكة الأنترنت بهدف تقديم جميع الخدمات التعليمية التي يحصل على الطلاب في المدارس سواء كانت دورس تعليمية أو تدريبات سواء كانت افتراضية أو مسجلة بالإضافة إلي أمكانية التوصل بين الطالب والمعلم مباشرة بالصوت والصورة لكى يزيد من التفاعل وسهولة وصول المعلومة ويتم ذلك عبر شبكة الأنترنت من خلال التطبيق الإلكتروني Microsoft teams وهو البرنامج الذي يتيح خدمة الاتصال بين الأفراد أو المجموعات بالصوت والصورة وأيضا يتم من خلاله تقديم الواجبات المدرسية والتمرينات المختلفة وفيها يتم مراجعتها بشكل دقيق وواضح مما يتيح ويسهل أمكانية النقاش بين المعلم والطالب لضمان وصول المعلومة بشكل واضح وصحيح، ويعتبر هذا الأمر قد ساعد بشكل كبير في الاحتفاظ بالاجراءات الاحترازية الخاصة بالتباعد الاجتماعي بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد.

الخدمات التي تقدمها منصة مدرستي 1443

أهتم المواطنين السعوديين بالبحث عن الخدمات والأدوات المتخلفة التي تقدمها خدمة منصة مدرستى بعد أن أطلقتها وزارة التعليم فى المملكة العربية السعودية في ظل أحداث الاجراءات الاحترازية بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، والخدمات التي توفها المنصة لجميع المستفيدين سواء كانت طلاب أو معلمين أو أولياء أمور أو أداريين في المنظومة التعليمية، ويأتي من اهم هذه الخدمات:

أولا للطالب حيث يمكنه الحصول على كافة الخدمات المدرسية المختلفة التي كان يتلاقها في المدرسة ولكن سوف تتم على شبكة الأنترنت سواء كانت دروس مسجلة أو حصص تعليمية تقد عبر البث الحي المباشر أو واجبات مدرسية وتمرينات تساعد الطلاب على ضمان وصول المعلومات وتلقى الدروس التعليمية بشكل أدق. ثانيا يوجد أمكانية لأولياء الأمور من التسجيل في الموقع الإلكتروني للمنصة للحصول على الخدمات والأدوات التي تسهل عليهم طريقة متابعة أبناءهم ومستوياتهم التعليمية بالإضافة الى وجود طريقة للتواصل مع المعلمين والقائمين على المنظومة التعليمية.

3- ثالثا بالنسبة الإداريين وجميع القائمين على المنظومة التعليمية والكادر الوظيفي يمكنهم التسجيل في المنصة مدرستي وذلك لتقى والحصول على الخدمات المختلفة والأدوات التي تساعدهم في التواصل مع الطلاب وأيضا الخدمات التي تساعدهم في التواصل مع أدارتهم المختلفة.

طريقة التسجيل في منصة مدرستي 1443

توفر منصة مدرستي الخدمات التعليمية المختلفة سواء كانت للطلاب أو أولياء الأمور أو المعلمين والإداريين داخل المملكة العربية السعودية من خلال شبكة الأنترنت، وبالنسبة للطلاب يمكن أنشاء حساب سواء كان الطالب في الصف الدراسي الأول أو رياض أطفال ويكون الحساب الخاص بهم حساب جديد، وقد وفرت الوزارة فيديو تعليمي يساعد الأشخاص المستفيدين على أتمام عملية التسجيل فى موقع المنصة ونشرته على موقع اليوتيوب، ولمعرفة طريقة التسجيل للحساب الجديد يجب اتباع الخطوات الأتية:

الدخول على الرابط الخاص الموقع الإلكتروني لمنصة madrasati التعليمية. يتم الضغط على رمز العودة إلى العودة إلى المدارس. فتح القائمة الرئيسية. يتم تحديد خيار تسجيل جديد. إدخال جميع البيانات المطلوبة بشكل كامل وصحيح إدخال الاسم ورقم الهوية وجميع البيانات يتم الضغط على كلمة تحقق.

بعض الانتهاء من عملية التسجيل سيتم تحوي لبيانات من نظام نور المركزي ويظهر على الشاشة اسم المستخدم وولى الأمر والطلاب المسجلين يجب الاحتفاظ باسم المستخدم وحفظه. ثم يتم الضغط على كلمة إرسال للحصول على كلمة المرور الخاصة بك. سوف يتم إرسال كلمة المرور على الجوال.

وبذلك قد اكتمل التسجيل على منصة مدرستي التعليمية 1443 بعد الحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور.

وفى نهاية المقال قد استعرضنا الخدمات المختلفة التي تقدمها منصة مدرستي التعليمية لجميع الفئات سواء كانت من الطلاب أو المعلمين أو أولياء الأمور أو الإداريين العاملين في الكادر التعليمي وأيضا شرحنا طريقة التسجيل على الموقع الإلكتروني للمنصة للتسجيل كطالب جديد.

وصلنا لختام شرح رابط منصة مدرستي وطريقة تسجيل الدخول 1443.