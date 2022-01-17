نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل في منصة مدرستي التعليمية 1443 بالسعودية من تطبيق توكلنا Madrasati في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في منصة مدرستي 1443، يبحث عدد كبير من الطلاب في المملكة العربية السعودية حول التسجيل في منصة مدرستي عقب تصدرها محركات البحث جوجل في الساعات الأخيرة من اليوم، بعد العودة الحضورية في مدارس المملكة، وهل يتم وقف عمل المنصة التعليمية أمام الطلاب، وفيما يلي عبر موقع ثقفني الإخباري نستعرض معكم تفاصيل أكثر حول منصة مدرستي.

طريقة التسجيل في منصة مدرستي

تعد منصة مدرستي من حصاد فيروس كورونا في المملكة العربية السعودية، حيث اطلقتها وزارة التعليم السعودي من أجل مساعدة الطلاب في دراسة مناهجهم الدراسية، وبالفعل قد حققت نجاحاً كبيراً في توجيه الطلاب وتقديم المواد التعليمية بصورة بسيطة وواضحة لجميع الطلاب، واستطاعت العمل كبديل عن المدرسة في ظل انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، مع بداية عام 2020، وتوفر المنصة كافه الطرق التي ستساعد بها الطالب علي التسجيل والدخول بسهولة عليها، وهي علي النحو التالي كالآتي.

قم بالدخول علي منصة مدرستي.

عن طريق تطبيق توكلنا قم بتسجيل الدخول وكتابة رقم الهوية والرقم السري والكود.

في غضون ثوان تصل إليك رمز التحقق علي هيئة رسالة نصية على رقم الجوال.

ومن خلال التبويب قم بالدخول علي منصة مدرستي.

قم تسجيل دخول عن طريق حساب Microsoft Office

اكتب اسم المستخدم وكلمة المرور على موقع توكلنا.

اضغط على تسجيل الدخول.

وهكذا يمكن الاستمتاع بخدمات منصة مدرستي التعليمية.

هل تتوقف خدمات منصة مدرستي في السعودية؟

وكانت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية قد أعلنت فيما سبق العودة الحضورية في المدارس، مما جعل هناك تساؤلات عديدة من قبل الطلاب علي مواقع التواصل الاجتماعي وتويتر ،لمعرفة هل يتم وقف عمل منصة مدرستي، لترد الوزارة مباشرة بأن المنصة تستمر في تقديم خدماتها، ولن يتم إغلاقها بعد العودة الحضورية، وذلك حسب ما أكده المتحدث الرسمي للتعليم العام.

منصة مدرستي 1443

وفي السياق ذاته توفر منصة مدرستي التعليمية 1443 توقيتات محددة لكل مرحلة تعليمية الابتدائية والمتوسطة والثانوية، حيث ترحب بالطلاب في جميع الأوقات علي مدار اليوم، وتتوقف المنصة عن العمل في تمام الساعة 3 حتي الساعة 5 فجراً من أجل القيام بعمليات صيانة.