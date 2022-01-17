وزير الزراعة: يجب الاستفادة من العلاقات الأردنية الإسرائيلية لصالح القطاع الزراعي

دوت الخليج :- قال وزير الزراعة خالد حنيفات، الأحد، إن استيراد الأردن من السوق الإسرائيلي بما يتعلق بالجانب الزراعي شبه "صفر"، مشيرا بالوقت ذاته إلى أهمية استغلال العلاقات بين البلدين بما يحقق صالح القطاع الزراعي.

وأضاف بمؤتمر صحفي عقد في رئاسة الوزراء للإعلان عن الخطة الوطنية للزراعة المستدامة 2022 - 2025 خلال رده على استفسارات الصحفيين : "بلا أدنى شك استيرادنا من السوق الإسرائيلي شبه صفر، وصادراتنا في بعض الخضار تصل إلى أرقام لا ترقى أن تؤثر على القطاع الزراعي، وهذا أمر طبيعي جدا(...) لدينا علاقات مع الجانب الإسرائيلي منذ حوالي 25 عاما وبالتالي لا بد من الاستفادة من هذه العلاقات لصالح القطاع الزراعي ولصالح الاقتصاد الأردني ".

وصل الرقم الكلي للصادرات الأردنية من المنتج الزراعي العام الماضي 475 ألف طن بارتفاع مقداره 12.5% مقارنة بعام 2020 والذي سجل 415 ألف طن.

أعلنت وزارة الزراعة في آب/أغسطس 2021 عن الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي على منح المنتجات الزراعية الأردنية أفضلية في الأسواق الإسرائيلية خلال سنة الراحة اليهودية (السبتية)، اعتبارا من أيلول/سبتمبر 2021، وحتى أيلول/سبتمبر 2022.