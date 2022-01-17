الكويت تضع شرطا جديدا لإنهاء حجر كورونا للقادمين إلى البلاد

جدة - نرمين السيد - أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلى الصباح، موافقة مجلس الوزراء على قرار يقضى بإمكانية إنهاء الحجر المنزلى على القادمين المحصنين إلى البلاد فى حال إجراء فحص (بى سى آر) بعد الوصول مباشرة يثبت الخلو من فيروس كورونا (كوفيد-19) وذلك اعتبارا من يوم غد الثلاثاء.





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